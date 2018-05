Playoff | Milano-Cantù 87-75 | Ea7va sul 2-0

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano va sul 2-0. L’Olimpia batte in gara-2 una Cantù mai doma : L’Olimpia Milano vince anche gara-2 per 87-75 e si porta sul 2–0 nella Serie dei quarti di finale contro Cantù. Una partita che ha visto la squadra di Pianigiani scappare nel secondo quarto ed avere poi sempre in controllo il match nonostante una Red October mai doma e che ha provato a rimontare fino alla fine. Dairis Bertans è il top score di Milano con 16 punti, ma un grandissimo contributo lo portano Mindaugas Kuzminskas (15 punti) e Kaleb ...

Playoff - Milano strapazza Cantù : Una prova di forza e di autorità per l'EA7 Milano che strapazza in gara-1 la Red October Cantù , 105-73, e lancia un messaggio a tutte le avversarie in chiave scudetto. Un dato vale per tutti: Cantù ...

Basket - serie A : Milano-Cantù e Brescia-Varese. Via ai Playoff! : Ci siamo, con le prime due partite dei quarti di finale, stasera inizia la volata per lo scudetto del 2018. Gara-1 stasera e domani , Venezia-Cremona alle 19; Avellino-Trento alle 20.45, . Gara-2 ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : l’Olimpia domina il primo derby. Milano vince gara-1 contro Cantù : Il primo derby è di Milano. L’Olimpia domina gara-1 contro Cantù, imponendosi al Forum con il punteggio di 105-73 . Ottimo inizio di Playoff per la formazione di Simone Piangiani, partita subito fortissimo nel primo quarto e che poi ha controllato la sfida per i restanti trenta minuti. Decisivo il 50% da tre punti per l’Emporio Armani (10/20), con Cantù che non ha avuto scampo contro una Milano praticamente perfetta. In casa Olimpia ...

Basket - Serie A 2018 : le otto squadre qualificate ai Playoff. Venezia sogna il bis - Milano obbligata a vincere - Trento e Varese in grande forma : Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di Basket. Andiamo ad analizzare le otto squadre qualificate ai playoff. UMANA REYER Venezia: la squadra campione in carica si presenta da testa di Serie numero uno e con il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Un primo posto nella regular season maturato all’ultima giornata grazie alla vittoria nello scontro diretto contro Milano. Un trofeo è già in bacheca, la FIBA Europe Cup, e ...

Cantù centra i Playoff Sabato subito con Milano : Cantù batte Brindisi 98-85, entra da settima nei playoff e nei quarti di finale sfiderà Milano nel derby. La serie, al meglio delle cinque partite, inizierà Sabato al Forum di Assago. Illusorio l'8-2 ...