Playoff Basket | Peric trascina Venezia Trento corsara ad Avellino

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento espugna Avellino! Salta il fattore campo in gara-1 : La Dolomiti Energia Trentino si è aggiudicata gara-1 dei quarti di finale contro la Sidigas Avellino. Un successo a domicilio di fondamentale importanza, che fa Saltare il fattore campo nella Serie al meglio delle cinque partite. I padroni di casa sembravano poterla vincere in maniera agevole, in doppia cifra di vantaggio all’inizio del quarto periodo. Poi, però, gli ospiti hanno rimontato fino a prendersi la vittoria in volata. È stata la ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : buona la prima per Venezia. Cremona battuta in gara-1 : Esordio vincente nei Playoff per la Reyer Venezia. La squadra vincitrice della regular season vince gara-1 dei quarti di finale contro la Vanoli Cremona per 87-77 al termine di una partita quasi sempre in controllo per i campioni d’Italia in carica. Grande prestazione di Hrvoje Peric, che è il miglior marcatore di Venezia con 23 punti. buona gara anche di Paul Biligha e di Michael Bramos, con entrambi che firmano 12 punti. In casa Cremona ...

Basket - quarti gara-1 Playoff : Venezia-Cremona e Avellino-Trento : Ci siamo, con le prime due partite dei quarti di finale, stasera inizia la volata per lo scudetto del 2018. gara-1 stasera e domani , Venezia-Cremona alle 19; Avellino-Trento alle 20.45, . Gara-2 ...

Basket - serie A : Milano-Cantù e Brescia-Varese. Via ai Playoff! : Ci siamo, con le prime due partite dei quarti di finale, stasera inizia la volata per lo scudetto del 2018. Gara-1 stasera e domani , Venezia-Cremona alle 19; Avellino-Trento alle 20.45, . Gara-2 ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Brescia reagisce nel secondo tempo e batte Varese in gara-1 : La Germani Basket Brescia rispetta il pronostico in gara-1 del primo turno dei Playoff di Serie A di Basket 2018, non senza faticare. La Leonessa, infatti, si è imposta con il punteggio di 68-61 sull’Openjobmetis Varese in rimonta. La partita, per la formazione di casa, non si era messa bene. Nel primo quarto, con soli 13 punti realizzati, ne ha invece subiti 20 dagli ospiti, che si sono portati al comando sulla prima sirena, specialmente ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : l’Olimpia domina il primo derby. Milano vince gara-1 contro Cantù : Il primo derby è di Milano. L’Olimpia domina gara-1 contro Cantù, imponendosi al Forum con il punteggio di 105-73 . Ottimo inizio di Playoff per la formazione di Simone Piangiani, partita subito fortissimo nel primo quarto e che poi ha controllato la sfida per i restanti trenta minuti. Decisivo il 50% da tre punti per l’Emporio Armani (10/20), con Cantù che non ha avuto scampo contro una Milano praticamente perfetta. In casa Olimpia ...