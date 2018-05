Più forte delle avversità e senza paura | Boston ' annichilisce' LeBron

Settimo scudetto di fila : il record della Juve Più forte di sempre : La Juventus strappa all’Olimpico il punticino preteso dall’ostinata aritmetica: è campione d’Italia per il Settimo anno di fila, il quarto di Allegri che colleziona record e trionfi: «Quattro anni così belli erano impensabili, è persino difficile pensare che possano ricapitare». E sul futuro: «Se non mi mandano via, resto alla Juve». ...

Napoli Più forte di Var e razzisti : adesso la verità sui progetti futuri : Non è stato un episodio determinante, ma il Var ha msso lo zampino nella penultima gara del campionato del Napoli, arrivato al record di 88 punti. Nel primo tempo la rete di Mertens...

Il Napoli Più forte dei cori razzisti : 2-0 alla Sampdoria al Ferraris : Il Napoli vince 2-0 al Ferraris contro la Samp nonostante i cori beceri dello stadio rivolti incessantemente ai partenopei che hanno portato, nel secondo tempo, alla sospensione del match. Un Napoli...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della nona tappa. Simon Yates si conferma il Più forte - Pinot e Chaves ancora brillanti - Aru e Froome in crisi : La Maglia Rosa Simon Yates doma anche il Gran Sasso d’Italia e trionfa a Campo Imperatore, nella nona tappa del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha battuto in uno sprint ristretto il francese Thibaut Pinot e il colombiano Esteban Chaves. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle. pagelle nona TAPPA Giro d’Italia Simon Yates 10: il britannico è sempre più padrone di questo Giro 101. Oggi il corridore ...

Terremoto Sicilia : serie di scosse in pochi minuti - la Più forte di magnitudo 3.1 : Tre scosse in appena un minuto nel Messinese, cinque in mezz'ora: epicentro nella zona di Fondachelli Fantina. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o cose.Continua a leggere

Hamilton punge Vettel : "Non è il rivale Più forte che ho sfidato" : Il 33enne, quattro volte campione del mondo in Formula Uno, sta un po' arrancando rispetto al passato, nonostante la stagione sia appena iniziata e visto che anche nello scorso campionato la Mercedes ...

Una campagna elettorale al veleno : rischio sempre Più forte : BRINDISI - Ma cosa sta diventando questa campagna elettorale a Brindisi? Il prefetto Valerio Valenti probabilmente era in possesso di elementi di valutazione precisi per decidere l'annunciato ...

Froome "Più forte nella 3/a settimana" : ANSA, - ETNA , CATANIA, , 10 MAG - "Mi sento come se stessi sempre meglio giorno dopo giorno, immagino di arrivare alla terza settimana del Giro d'Italia più forte possibile". Così, in tweet ...

MotoGP - Test Mugello 2018 : Marc Marquez sempre il Più veloce! Prove interrotte per un forte temporale : Che sia una gara o una prova non fa differenza: Marc Marquez ci dà sempre un gran gas. Nel corso dei Test privati tenutisi sul tracciato del Mugello (Italia), con tutti i team della MotoGP, il leader del Mondiale 2018 ha ottenuto il miglior crono ancora una volta, confermando il suo ottimo stato di forma. Sessione che, per la cronaca, è stata interrotta anzitempo (ore 15.30) per l’arrivo di un forte temporale. Non ci sono riferimenti ...

Agroalimentare Più forte dopo crisi : imprese italiane piu' solide : Roma, 9 mag. , askanews, Meno imprese ma più solide, questo sembra essere il risultato di quasi un decennio di crisi che ha toccato seppure in modo meno pesante rispetto ad altri settori il settore ...

Game of Thrones - la forza sovrumana di The Mountain : l’attore islandese è l’uomo Più forte del mondo : Hafþór Júlíus Björnsson si è laureato campione del mondo nella gara World’s Strongman 2018, che è stata disputata nelle Filippine. Si tratta di una gara che testa la forza fisica dei partecipanti attraverso una serie di prove. Björnsson, che viene soprannominato “Thor“, detiene dal 4 marzo scorso il record mondiale di sollevamento pesi con stacco da terra, e cioè 472 chili. Il gigante islandese (206 cm) ricopre, dal 2014, il ...

Padoan in audizione Def : dazi doganali rischio Più forte su outlook crescita : Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, in un discorso proferito di fronte alle Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, in occasione dell'audizione sul Def.