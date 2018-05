Pino Daniele | spunta un inedito | in radio “Resta quel che resta”

'Resta quel che resta' - Pino Daniele e la canzone che sa d'addio : Certo, quando Pino Daniele lo scrisse, il testo parlava d'amore, raccontava un addio. Ora, però, che il brano sarà presentato alle 11 esatte a reti radio quasi unificate , Rtl 102.5, Radio Italia, ...

Pino Daniele - in radio l inedita Resta quel che resta : A tre anni e mezzo dalla scomparsa di Pino Daniele , possiamo riascoltare la sua voce nel brano inedito resta quel che resta . In contemporanea questa mattina alle 11 nove network radiofonici italiani ...

Resta quel che resta - l inedito con dentro tutto l universo di Pino Daniele : "Quando qualcuno se ne va, l'amore resta intorno". È così anche per la musica, che resta non solo intorno ma dentro di noi. Così è per la musica e le canzoni di Pino Daniele , che sono ancora con noi ...

Pino Daniele - “Resta quel che resta”/ L’inedito a 3 anni dalla scomparsa : come ascoltarlo e l’evento a Napoli : Resta quel che resta è il nuovo inedito di Pino Daniele, trasmesso a radio unificate in ricordo dell'artista scomparso. Il triste messaggio presente nel testo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:11:00 GMT)

Pino Daniele - in radio l'inedita 'Resta quel che resta' - Musica - Spettacoli : A tre anni e mezzo dalla scomparsa di Pino Daniele , possiamo riascoltare la sua voce nel brano inedito Resta quel che resta . In contemporanea questa mattina alle 11 nove network radiofonici italiani ...

'Resta quel che resta' - l'inedito con dentro tutto l'universo di Pino Daniele - Musica - Spettacoli : 'Quando qualcuno se ne va, l'amore resta intorno'. È così anche per la Musica, che resta non solo intorno ma dentro di noi. Così è per la Musica e le canzoni di Pino Daniele , che sono ancora con noi ...

'Resta quel che resta' : trasmesso in contemporanea da 9 radio italiane l'ultimo inedito di Pino Daniele : 'Resta quel che resta' sarà in digitale e su tutte le piattaforme streaming dal 18 maggio. I ricavati dalla vendita del brano e gli introiti netti legati a 'Pino è' saranno devoluti ai progetti ...

'Resta quel che resta' - ecco la canzone inedita di Pino Daniele : 'Quando qualcuno se ne va resta l'amore intorno'. Si apre così l'inedito di Pino Daniele Resta quel che resta , composto e inciso dall'artista oltre 9 anni fa e ritrovato ora, a tre anni e mezzo dalla ...

Pino Daniele - il brano inedito «Resta quel che resta» oggi in radio : E' uscita oggi la nuova canzone postuma di Pino Daniele ; ' Resta quel che resta ' è stata ritrovata tra tanti altri inediti e testi. Come rivela in esclusiva al Mattino Federico Vacalebre ; quando ...

Pino Daniele - “RESTA QUEL CHE RESTA”/ A 3 anni dalla scomparsa - un inedito : Resta QUEL che resta è il nuovo inedito di PINO DANIELE, trasmesso a radio unificate in ricordo dell'artista scomparso. Il triste messaggio presente nel testo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:16:00 GMT)

Musica - 'Resta quel che resta' : svelato in radio l'inedito brano di Pino Daniele - : 'Resta quel che resta' sara' in digitale e su tutte le piattaforme streaming dal 18 maggio. I ricavati dalla vendita del brano e gli introiti netti legati a 'Pino e' saranno devoluti ai progetti ...

Resta quel che resta - una canzone inedita di Pino Daniele. : 'resta quel che resta' sarà in digitale e su tutte le piattaforme streaming dal 18 maggio. I ricavati dalla vendita del brano e gli introiti netti legati a 'Pino è' saranno devoluti ai progetti ...

Pino Daniele : RMC trasmette l'emozionante brano inedito dell'artista : La canzone sarà disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming da venerdì 18. Il 7 giugno sarà invece il momento dell'attesissimo live Pino è , il grande concerto tributo organizzato ...

Pino Daniele - in radio l'inedito 'Resta quel che resta' : Mentre da venerdì 18 maggio oltre essere in rotazione su tutte le radio, sarà disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming. Tutti i ricavati dalla vendita del brano e gli introiti ...