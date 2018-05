Pino Daniele | il brano inedito «Resta quel che resta» oggi in radio

Pino Daniele - “RESTA QUEL CHE RESTA”/ A 3 anni dalla scomparsa - un inedito : Resta QUEL che resta è il nuovo inedito di PINO DANIELE, trasmesso a radio unificate in ricordo dell'artista scomparso. Il triste messaggio presente nel testo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:16:00 GMT)

Oggi in radio l’emozionante inedito di Pino Daniele “Resta quel che resta” : “Quando qualcuno se ne va, resta l’amore intorno” (Pino Daniele) Si apre con queste parole l’emozionante nuovo brano inedito di Pino Daniele, “Resta quel CHE resta”, composto e inciso da Pino oltre 9 anni fa e ritrovato solo adesso, a tre anni e mezzo dalla scomparsa del cantautore napoletano, proprio adesso che ogni singolo verso assume per tutti un significato ancora più profondo. Per la prima volta, alle ore 11.00 di Oggi, lunedì 14 maggio, ...

Audio e testo di Resta quel che resta di Pino Daniele - l’inedito di 9 anni fa in radio dal 14 maggio : Con l'arrivo in radio di resta quel che resta di Pino Daniele inizia il conto alla rovescia verso l'evento commemorativo e benefico in programma il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli, il concerto all stars Pino è. Lunedì 14 maggio alle ore 11.00 nove grandi network radiofonici nazionali - RTL 102.5 radio Italia, radio KissKiss, radio2, RDS, radio Deejay, radio Capital, radio Monte Carlo, radio Zeta L'italiana - hanno trasmesso in ...

Nell'inedito "Resta quel che resta" il testamento di Pino Daniele. Il 7 giugno il concerto tributo al San Paolo di Napoli : L'incipit è una triste profezia, quasi un testamento. "Quando qualcuno se ne va resta l'amore intorno". Si intitola Resta quel che resta ed è l'inedito di Pino Daniele che alle 11 del 14 maggio le radio italiane trasmetteranno in contemporanea. A riferirlo è il Corriere della Sera."E se qualcosa ci sarà, oltre quegli occhi chiusi...": difficile leggere questi versi senza andare con la mente a un'immagine che in molti ...

