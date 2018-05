Pillon | nessuno si azzardi a censurare manifestazione proprio pensiero

romadailynews

: RT @secolotrentino: Pillon: “Nessuno si azzardi a togliere il manifesto di CitizenGo” - silvanhoe : RT @secolotrentino: Pillon: “Nessuno si azzardi a togliere il manifesto di CitizenGo” - meribia51 : RT @secolotrentino: Pillon: “Nessuno si azzardi a togliere il manifesto di CitizenGo” - secolotrentino : Pillon: “Nessuno si azzardi a togliere il manifesto di CitizenGo” -

(Di lunedì 14 maggio 2018): nostro obiettivo aiutare donne a far nascerebambino Roma – Di seguito le dichiarazioni del senatore Simone(Lega). “più sila libertà didelanche in ordine a temi delicati come quello dell’aborto”. “È purtroppo una triste realtà che in paesi come Cina e India l’aborto sia la prima causa di femminicidio. Visto che gli embrioni vengono selezionati sulla base del sesso- continua-. Lavoriamo insieme oltre ogni ideologia per dare applicazione alla prima parte della Legge 194/78. Con l’obiettivo di aiutare ogni donna a far nascere il suo bambino e nel contempo rispettiamo la libera espressione delle associazioni profamily come previsto dalla Costituzione”. L'articolosiproviene da ...