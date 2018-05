Piazza Affari | violenta contrazione per Mutuionline

Piazza Affari attende novità dalla politica. Azimut ancora giù : La nuova settimana è partita con il segno più per la Piazza azionaria giapponese che ha guadagnato terreno per la terza seduta consecutiva. L'indice Nikkei 225 è salito dello 0,47%, sostenuto in ...

Piazza Affari : senza freni Banca MPS : Grande giornata per l' istituto di Rocca Salimbeni , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,31%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari apre in lieve calo - Ftse Mib -0 - 04% a 24.150 punti : Apertura in lieve calo per la Borsa di Milano, col Ftse Mib che flette dello 0,04% a 24.150 punti. In ribasso dello 0,07% il Ftse All-Share a 26.469 punti. Poco mossi gli altri principali mercati ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di stare sopra quota 24.000 (14 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 04:37:00 GMT)

Piazza Affari : è il momento di togliere delle fiches dal tavolo? : ... Saras, Aeroporto di Bologna, Acquafil, Ascopiave, B&C Speakers, Banca Finnat, Biesse, Cad IT, Cembre, Esprinet, Eurotech, Exprivia, Gefran, Gima TT, Giglio Group, Irce, Landi Renzo, Marr, Mondo TV, ...

Borse caute - Piazza Affari in leggero rialzo. Spread in calo : Piazza Affari in rialzo , mentre sugli altri listini europei regna la cautela. Scende lo Spread, attestandosi a 132 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il Btp decennale riporta un ...

TRIMESTRALI A Piazza AFFARI/ Mps vola. Bene Prysmian - male Azimut : TRIMESTRALI a PIAZZA AFFARI. Mps vola in Borsa dopo aver fatto registrare un ritorno all'utile. Bene anche Prysmian, che ha aumentato i ricavi. male invece Azimut(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:56:00 GMT)

A Piazza Affari corre Banca Popolare di Sondrio : Grande giornata per l' istituto di credito lombardo , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,05%. La tendenza ad una settimana di Popolare di Sondrio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB ...

Txt E-Solutions in picchiata a Piazza Affari : In forte ribasso Txt E-Solutions , che mostra un disastroso -4,64%. Lo scenario su base settimanale di Txt E-Solutions rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . ...

Piazza Affari perde slancio e si allinea alle borse europee : Teleborsa, - Piazza Affari frena la corsa a metà mattinata, allineandosi all'andamento debole mostrato dalle borse europee fin dall'avvio. A pesare sul sentiment degli investitori, sono le ...

Borse caute. Piazza Affari corre sola : Teleborsa, - Partenza interlocutoria per le principali Borse europee, mentre Piazza Affari corre sola grazie alla nuova raffica di trimestrali, nel complesso positive. L'Euro / Dollaro USA mantiene la ...

Piazza Affari : accelera Aeffe : Brillante rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,01%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Banca MPS : Effervescente l' istituto di Rocca Salimbeni , che scambia con una performance decisamente positiva del 9,49%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Borse caute. Piazza Affari corre sola : Partenza interlocutoria per le principali Borse europee, mentre Piazza Affari corre sola grazie alla nuova raffica di trimestrali, nel complesso positive. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione ...