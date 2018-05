Piazza Affari | senza freni Banca MPS

Piazza Affari apre in lieve calo - Ftse Mib -0 - 04% a 24.150 punti : Apertura in lieve calo per la Borsa di Milano, col Ftse Mib che flette dello 0,04% a 24.150 punti. In ribasso dello 0,07% il Ftse All-Share a 26.469 punti. Poco mossi gli altri principali mercati ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di stare sopra quota 24.000 (14 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 04:37:00 GMT)

Piazza Affari : è il momento di togliere delle fiches dal tavolo? : ... Saras, Aeroporto di Bologna, Acquafil, Ascopiave, B&C Speakers, Banca Finnat, Biesse, Cad IT, Cembre, Esprinet, Eurotech, Exprivia, Gefran, Gima TT, Giglio Group, Irce, Landi Renzo, Marr, Mondo TV, ...

Borse caute - Piazza Affari in leggero rialzo. Spread in calo : Piazza Affari in rialzo , mentre sugli altri listini europei regna la cautela. Scende lo Spread, attestandosi a 132 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il Btp decennale riporta un ...

TRIMESTRALI A Piazza AFFARI/ Mps vola. Bene Prysmian - male Azimut : TRIMESTRALI a PIAZZA AFFARI. Mps vola in Borsa dopo aver fatto registrare un ritorno all'utile. Bene anche Prysmian, che ha aumentato i ricavi. male invece Azimut(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:56:00 GMT)

A Piazza Affari corre Banca Popolare di Sondrio : Grande giornata per l' istituto di credito lombardo , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,05%. La tendenza ad una settimana di Popolare di Sondrio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB ...

Txt E-Solutions in picchiata a Piazza Affari : In forte ribasso Txt E-Solutions , che mostra un disastroso -4,64%. Lo scenario su base settimanale di Txt E-Solutions rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . ...

Piazza Affari perde slancio e si allinea alle borse europee : Teleborsa, - Piazza Affari frena la corsa a metà mattinata, allineandosi all'andamento debole mostrato dalle borse europee fin dall'avvio. A pesare sul sentiment degli investitori, sono le ...

Borse caute. Piazza Affari corre sola : Teleborsa, - Partenza interlocutoria per le principali Borse europee, mentre Piazza Affari corre sola grazie alla nuova raffica di trimestrali, nel complesso positive. L'Euro / Dollaro USA mantiene la ...

Piazza Affari : accelera Aeffe : Brillante rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,01%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Banca MPS : Effervescente l' istituto di Rocca Salimbeni , che scambia con una performance decisamente positiva del 9,49%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Borse caute. Piazza Affari corre sola : Partenza interlocutoria per le principali Borse europee, mentre Piazza Affari corre sola grazie alla nuova raffica di trimestrali, nel complesso positive. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione ...

Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio - oggi nuova raffica di trimestrali : A livello internazionale intanto si attendono sviluppi per quanto riguarda la politica commerciale degli Stati Uniti. oggi i rappresentanti americani e cinesi si incontreranno a Washington per ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai tassi dei Btp e allo spread (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread. Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 03:46:00 GMT)