Pete Hines | l' annuncio odierno di Rage 2 era stato pianificato da tempo

Anche Pete Hines di Bethesda commenta le voci su RAGE 2 : RAGE 2 vedrà la luce prima o poi? A questa domanda non si può ancora dare una risposta ufficiale ma, stando a Walmart Canada, il gioco esiste: il sito del noto retailer, infatti, ha messo a listino alcuni videogiochi non ancora annunciati e, tra questi, figura proprio il sequel di RAGE del 2011.Una prima risposta a queste voci è arrivata dall'account ufficiale del titolo, che ha commentato in modo ironico il presunto rumor e, ora, come riporta ...