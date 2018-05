Pesche | ricche di gusto e proprietà benefiche

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Le, originarie della Cina, sono i frutti del Prunus persica. Tante le lorodi minerali, in particolare di potassio, fosforo e mag nesio, contrastano ritenzione idrica, abbassano la pressione, sono un toccasana contro nervosismo, insonnia, depressione. Esse alleviano i dolori mestruali e crampi muscolari mentre, grazie alla vitamina C e al betacarotene, che conferisce loro la tipica colorazione giallo-arancio, contrastano i radicali liberi, esercitando un’azione antiossidante e stimolando il sistema immunitario.Ottime contro anemia e invecchiamento cellulare,per l’apparato cardiovascolare, prevengono i tumori, la disidratazione e riducono il colesterolo cattivo.Ma non è tutto: prevengono la degenerazione maculare legata all’età grazie a luteina e zeaxantina, stimolano la digestione, la motilità intestinale e combattono la stitichezza grazie ...