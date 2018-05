Perugia | Nesta è il nuovo allenatore

calcioweb.eu

: ???? Perugia, Nesta sarà il nuovo allenatore! Prende il posto dell’esonerato Breda! @SkySport - MarioGiunta : ???? Perugia, Nesta sarà il nuovo allenatore! Prende il posto dell’esonerato Breda! @SkySport - Eurosport_IT : ALESSANDRO NESTA NUOVO MISTER DEL PERUGIA! ???? Breda esonerato, il nuovo allenatore sarà Alessandro Nesta: prima pa… - GoalItalia : Alessandro #Nesta pronto a sedersi sulla sua prima panchina italiana: sarà lui il nuovo allenatore del Perugia ?????? -

(Di lunedì 14 maggio 2018) La Società ACCalcio ha annunciato ufficialmente oggi “di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra ad Alessandrofino al 30 giugno 2018″. “Mister Alessandrosi avvarrà della collaborazione del viceLorenzo Rubinacci e del preparatore atletico Mirco Spedicato”, ha spiegato il club in una nota. La conferenza stampa di presentazione deltecnico è in programma per domani alle ore 16. (AdnKronos) L'articoloè ilCalcioWeb.