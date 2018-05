Perù | il Tas accoglie ricorso della Wada | Guerrero non ci sarà ai Mondiali

Volley - Playoff Scudetto – Stasera si inizia : Perugia sfida Ravenna nei quarti di finale. Zaytsev e compagni per vincere gara1 : Oggi iniziano i Playoff Scudetto di Volley maschile. Parte la caccia al tricolore, si incomincia con la gara1 dei quarti di finale. Ad aprire le danze sarà Perugia che nell’anticipo di questa sera ospiterà Ravenna. La vincitrice della regular season contro l’ottava della classe: sulla carta non sembra esserci partita ma nei Playoff può succedere di tutto. Settimana scorsa gli uomini di Bernardi hanno strapazzato i giallorossi ...