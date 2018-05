Persona 5 | vendute 2 2 milioni di copie nel mondo

eurogamer

: #Persona5: vendute 2.2 milioni di copie nel mondo - Eurogamer_it : #Persona5: vendute 2.2 milioni di copie nel mondo - _PqV_ : Persona 5 raggiunge quota 2,2 milioni di copie vendute

(Di lunedì 14 maggio 2018) Oggi Sega ha rilasciato un nuovo resoconto dello scorso anno fiscale (31 marzo), inclusi i suoi piani per il prossimo anno fiscale.Come riporta Dualshockers, sono stati aggiornati i dati di vendita riguardanti5, che tocca quota 2.2diin tutto il, di cui (apparentemente) 200.000a novembre. Anche Sonic Mania, Sonic Forces, e la serie Total War hanno mostrato i muscoli durante lo scorso anno fiscale.Sappiamo inoltre che sono in sviluppo nuovi titoli dedicati a Sonic e che Yakuza Online per dispositivi mobile e PC verrà pubblicato entro il 31 marzo. Shin Megami Tensei V for Nintendo per Nintendo Switch viene catalogato come "in cantiere", quindi un'eventuale uscita entro il 31 marzo non è confermata al momento, stesso discorso per la nuova IP in mano ai ragazzi del team di Yakuza. 13 Sentinels: Aegis Rim (VanillaWare) è invece confermato per ...