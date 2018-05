Perché ora la benzina costa di più

Crolla il tetto di una aula - nessuno studente è rimasto ferito solo Perché le lezioni non erano ancora iniziate : Tragedia fiorata per pochi minuti a Fermo. Il tetto di un'aula dell' Istituto tecnico Industriale Montani è Crollato questa mattina, poco prima che gli studenti entrassero in classe. L'incidente, ...

«Perché il mio ex mi segue sui social? Forse mi pensa ancora?» : Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, ti scrivo della mia storia andata male, la mia centesima ma certe cose non si imparano mai. È settembre quando ci conosciamo, non ricordavo nemmeno il suo viso quando l’indomani mi dicono che ha chiesto di me, chi ero, da dove venivo, che facevo. È novembre quando ci rivediamo per puro caso. Continua a chiedere di me alla mia migliore amica. È febbraio quando capito nello stesso locale con ...

Crolla il tetto in un'aula : nessun ferito (ma solo Perché erano ancora le 7) : Poteva essere una tragedia. Il tetto di un'aula dell'Istituto tecnico industriale Montani di Fermo è Crollato poco prima che gli studenti entrassero in classe, generalmente frequentata da una trentina di ragazzi e dai...

Da ministro "bubbonico" a possibile premier : ecco Perché ora Tremonti piace a Di Maio e Salvini : ... con la nascita del Blog delle Stelle da cui si diffondono i comunicati e le analisi politiche degli ex grillini, non era stato tenero con Tremonti: definendolo "bubbonico" per la sua politica ...

Lavoratori disabili - Perché non sono un obbligo ma un’opportunità : di Lelio Bizzarri* Con il Milleproroghe 2018 è stato sancito, per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35 , l’obbligo di assumere una persona con disabilità anche in assenza di nuove assunzioni a decorrere dal 1° marzo 2018. Contestualmente sono state inasprite le sanzioni amministrative per ogni giorno di ritardo con le quali le aziende si metteranno in regola. A fianco a essi però sono stati previsti anche rimborsi ...

L’innovativo Google Duplex criticato Perché va contro etica e moralità : Durante il Google I/O 2018, Google ha mostrato un nuovo servizio chiamato Google Duplex in grado di svolgere chiamate telefoniche in completa autonomia ma soprattutto con un tono di voce e modo di parlare che potrebbero davvero sembrare umani. Neanche il tempo di capirne appieno il funzionamento che già in molti ne hanno messo in discussione la moralità! L'articolo L’innovativo Google Duplex criticato perché va contro etica e moralità ...

“Elena Morali è di nuovo single”. L’annuncio a sorpresa : il Perché della rottura con Scintilla : Galeotta fu l’Isola dei Famosi, delizia di ogni vip che vi partecipa alla caccia di nuovi amori e croce di chi invece, già fidanzato o sposato, si trova costretto a fare i conti con le tentazioni nascoste dietro ogni palma. Non è una novità che alle volte i reality show mettano a dura prova, e alle volte distruggano, anche le più solide delle coppie. Così è stato, purtroppo, anche per Elena Morali e il suo Scintilla, vero nome di ...

Uomini e Donne - l'ex corteggiattrice Eleonora Rocchini sul seno rifatto : 'Ecco Perché non è vero' : Gli occhi dei fan di Uomini e Donne di Maria De Filippi sono tutti puntati sull'ex corteggiatrice Eleonora Rocchini, sospettata di aver fatto qualche ritocco al suo corpo. A sollevare i dubbi del ...

L'Ordine dei medici contro l'omeopatia - Perché fa ancora notizia? : La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ha ribadito l'inefficacia delle pratiche omeopatiche. Ma l'aspetto preoccupante è che paia una novità

L’Ordine dei medici contro l’omeopatia - Perché fa ancora notizia? : (Foto: Fred Tanneau/Stringer/Getty Images) È un po’ come se l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) avesse “preso posizione” contro la teoria della terra piatta, o l’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) si fosse “schierato nuovamente” contro la teoria complottista delle scie chimiche. Ebbene, la notizia raccontata nelle ultime ore da molti giornali (fra cui Repubblica, TgCom24, Ansa, ...

L'interrogatorio di Luca Traini : "Non rinnego niente - ora vi spiego Perché mi sono estremizzato" : sono passati oltre 3 mesi da quel 3 febbraio in cui Luca Traini salì a bordo della sua auto nera per vendicare la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi dal nigeriano Innocent Osegale e altri 2 connazzionali.Ora il 28enne di Tolentino affronterà il processo alla Corte d' assise del Tribunale di Macerata per strage, tentato omicidio plurimo, porto illegale di pistola e munizioni, esplosione pericolosa in aria di ...

Legge elettorale - Perché il M5s non avrebbe vinto comunque : Si lamenta, Luigi Di Maio, della Legge elettorale attualmente in vigore, il Rosatellum. "In questi due mesi abbiamo fatto di tutto per formare un governo, ma nonostante 11 milioni di voti il sistema ...

BELGIO - MULTATO PERCHE' VIAGGIAVA A 696 KM/H / In realtà l'automobilista andava a 70 all'ora : BELGIO, MULTATO perché VIAGGIAVA a 696 km/h: “Ma ho solo un'Opel Astra”, la reazione dell'automobilista. E la foto diventa virale. L'errore non è stato però dell'autovelox...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:15:00 GMT)

Rita Ora parla dell’affare Jay-Z : “Ecco Perché non posso essere Becky with the good hair” : La risposta è davanti agli occhi The post Rita Ora parla dell’affare Jay-Z: “Ecco perché non posso essere Becky with the good hair” appeared first on News Mtv Italia.