Perché Macron non annuncia ancora il suo plan pour l' Islam de France ?

Accordo nucleare Iran - Trump rottama Obama/ Telefonata a Macron - "Usa fuori" : Perché è saltata l'intesa : Donald Trump e l’Accordo sul nucleare: oggi l’annuncio del ritiro. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l'Iran, e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:30:00 GMT)

Dopo Macron - Trump incontra Angela Merkel. Ecco come e Perché a Washington si discute di Europa : ... un risultato per cui l'Europa si è spesa parecchio e che sarebbe seriamente messo in discussione dalla politica di netta chiusura nei confronti di Teheran alimentata dal capo della Casa Bianca e dai ...

SPILLO/ Perché Di Maio cerca la sponda di Trump - May e Macron? : Il Movimento 5 Stelle era indicato, con la Lega, come forza politica vicina alla Russia, ma Di Maio si è schierato dalla parte degli Usa sul caso siriano. Perché? NICOLA BERTI(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 06:01:00 GMT)PROGRAMMI M5S CAMBIATI/ Il modello Tsipras è arrivato in Italia, di S. LucianoSCENARI/ M5s-Pd, l'ultimo treno dell'Italia per riformare l'Europa, di A. Ovi