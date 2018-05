Perché l' Italia in Europa si deve battere per l' Africa

Su che canale è Italia 2 e Perché non si vede dal 14 maggio? Non chiude per niente : Ma su che canale è Italia 2 e perché non si vede da oggi 14 maggio? Il pubblico più affezionato dell'emittente, di certo abbastanza giovane e dinamico. In queste ore si sta chiedendo se ci siano o meno problemi di trasmissione della rete. Nulla di tutto questo, in effetti: c'è stato solo un trasloco ad altro canale appena avvenuto, giusto dunque conoscere le nuove coordinate da raggiungere per chi vuole continuare a seguire i suoi programmi ...

Silvio Berlusconi riabilitato - ecco Perché il Tribunale ha “concesso” al leader di Forza Italia l’agibilità politica : A chi si chiede ancora perché il Tribunale di sorveglianza di Milano abbia concesso la riabilitazione a Silvio Berlusconi c’è il provvedimento del giudice a spiegare tutto. Innanzitutto ci sono le relazioni delle Questure di Milano e Roma e dei carabinieri di Monza sul “requisito della buona condotta” del leader di Forza Italia dopo l’espiazione della pena per il caso Mediaset che “attestano un comportamento totalmente ...

Roma-Juventus 0-0 - bianconeri campioni d’Italia per la settima volta consecutiva I gol più belli|La festa Ecco Perché ha vinto (di nuovo) : Con una giornata di anticipo la squadra di Allegri si aggiudica il tricolore. Il pareggio dell’Olimpico a reti bianche dà il via alla festa

Vincitore Eurovision 2018 e Classifica Finale/ Facchinetti urla al complotto : “Ecco Perché l'Italia non vince” : Vincitore Eurovision Song Contest 2018: trionfa Netta Barzilai. "Viva la diversità". Quinto posto per i nostrani Ermal Meta e Fabrizio Moro; le reazioni social. Teorie complottistiche anche sull'Eurovision Song Contest. A supportarle in Italia sono Francesco Facchinetti e Simona Ventura, secondo cui c'è un motivo ben preciso se l'Italia non riesce mai a trionfare. Emma Marrone a parte, tutti gli altri cantanti che hanno rappresentato ...

Air France non è Alitalia. Perché le rotte delle due compagnie non si incrociano : Alitalia e Air France rappresentano le vestigia di un’epoca non rimpianta in cui le compagnie di bandiera erano i monopolisti dei cieli (grazie anche al ferreo cartello mondiale della Iata), che imponevano prezzi assurdamente gonfiati. Il trasporto aereo era riservato a pochi eletti e i sovrapprofitti alimentavano una pletora di greppie scandalose e di sprechi plateali. In Italia, per di più, lo sfacelo veniva esacerbato da ricatti (sotto forma ...

Chi è Dennis Lloyd e Perché non perdere i suoi concerti italiani : Ed eccolo diventare nel giro di un anno una star internazionale, grazie soprattutto a un pezzo come Nevermind , dedicato a una ex fidanzata, che in poco tempo, con 3 milioni di streaming su Spotify , ...

Perché Air France non è Alitalia : ... come Alitalia; i lavoratori hanno respinto con referendum un accordo sindacale, esattamente come lo scorso anno i lavoratori di Alitalia; il ministro Francese dell'economia Bruno Le Maire ha ...

Perché l'Italia rischia un aumento di Iva e accise sui carburanti : La priorità del prossimo governo sarà trovare 12,5 miliardi per evitare un aumento dell'Iva al 24,2% e delle accise sui carburanti

Perché l’Italia rischia un aumento di Iva e accise sui carburanti : soldi euro banconote Il nome del prossimo inquilino di Palazzo Chigi non c’è ancora, ma tutti sanno quale sarà la priorità del nuovo governo. Bisogna trovare in fretta 12,5 miliardi di euro per evitare che il primo gennaio del 2019 aumentino Iva e accise su oli minerali per effetto delle celebri clausole di salvaguardia. La questione è delicata. Secondo il presidente dell’Istat, Giorgio Alleva, una mancata marcia indietro può ...

Gioco d'azzardo e fisco : ecco Perché in Italia lo Stato fa festa : Secondo un autorevole studio, il nostro Paese, a livello europeo, è quello che incassa più tasse dalla passione di milioni di giocatori

Buffon racconta : 'ecco perchè ho fatto alzare la Coppa Italia a Marchisio' : Coppa Italia, Gigi Buffon ha parlato della sua decisione di far sollevare il trofeo vinto ieri al compagno ed amico Marchisio Gigi Buffon nella serata di ieri ha vinto l'ennesimo trofeo della sua ...

Essere mamma in Italia : Perché è difficile : L'ultimo rapporto presentato da Save the children evidenzia le criticità che le madri lavoratrici incontrano nel nostro Paese

Milan - Perché la Coppa Italia non è la Coppa del mondo : Milan che prova a prendersi il suo trofeo stagionale: finale di Coppa Italia da contendere alla detentrice del titolo Juventus. Gattuso sbaglia però: non è la Coppa del mondo, ecco perché. Ultimissime notizie.

Perché l'Italia rischia tantissimo se riforma o cancella la Legge Fornero : La riforma delle pensioni introdotta dalla Legge Fornero-Monti? I populisti la vogliono cancellare, tutti la vogliono riformare ma in realtà è intoccabile: non solo per i