Per l'omicidio della moglie - la Corte d'appello conferma la condanna a Logli : Secondo la legge, Antonio Logli avrebbe ucciso la moglie e ne avrebbe distrutto il cadavere. La sentenza di condanna a 20 anni di reclusione per il marito di Roberta Ragusa è stata confermata, dopo ben sette ore di camera di consiglio, in Corte d'assise d'appello. A chiederla era stato il procuratore generale Filippo di Benedetto. Antonio Logli continua a professarsi innocente In primo e secondo grado, la sentenza immutata versa su Antonio Logli ...

Bimba di 3 anni cade giù dal terrazzo - è grave : mamma arrestata Per tentato omicidio : Inizialmente si credeva ad un incidente ma gli accertamenti dei carabinieri hanno delineato un quadro molto più grave a carico della donna, arrestata alcune ore dopo. La piccola ora è ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Bimba di 3 anni vola dal terrazzo a Treviso. La madre indagata Per tentato omicidio : Una donna è stata arrestata dai carabinieri di Treviso per il tentato omicidio della figlia di tre anni ancora da compiere che ieri è 'volata' dal terrazzo di casa, ad un'altezza di sei metri, procurandosi un trauma cranico e gravi contusioni.La piccola è ricoverata con riserva di prognosi all'ospedale di Treviso, ma non è in pericolo di vita. La madre, che avrebbe problemi di natura psichica, è stata arrestata ...

Omicidio Regeni - la mamma di Giulio inizia lo scioPero della fame : Omicidio Regeni, la mamma di Giulio inizia lo sciopero della fame La madre del ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016 e l'avvocato Sandra Ballerini protestano contro l’arresto della moglie del direttore di Ecrf, ong egiziana che assiste la famiglia al Cairo: “Nessuno deve più pagare per la verità sull'uccisione di ...

CASTEL MADAMA - GIOVANE TROVATO MORTO IN UN CAMPO/ Ultime notizie : 25enne di Tivoli - si indaga Per omicidio : 25enne TROVATO MORTO a Roma nelle campagne di CASTEL MADAMA: Ultime notizie, mistero nella Capitale. Ucciso con un proiettile conficcato nel collo? (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:02:00 GMT)

Camorrista Per vendetta : “Silenzio e impunità sull’omicidio di mio fratello”. Rosa Amato si racconta : Recenti episodi di cronaca ci ricordano che le mafie usano la violenza sempre, anche quando si “inabissano” o stanno fuori dalle aree “tradizionali”. Caso mai la dosano a seconda del momento, delle convenienze e del temperamento dei picciotti in campo. L’autobomba che a Limbadi ha ucciso Matteo Vinci, ignorata dalla politica e archiviata dai media alla velocità della luce nonostante la denuncia pubblica e ...

Corrado Di Giovanni/ Tradimento dell'amico e tentato omicidio : Per due bugie Perde la libertà (Sono innocente) : Corrado Di Giovanni, il Tradimento di un amico e una colpa non commessa. Una tragica storia fatta di bugie e di una scoperta incredibile una volta finito in carcere. (Sono innocente)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:28:00 GMT)

Pavia : investe e uccide ciclista - uomo denunciato Per omicidio stradale : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - I carabinieri di Mortara, comune in provincia di Pavia, hanno denunciato un 44enne, M.B., per omicidio stradale. Gli accertamenti degli uomini dell’Arma "hanno consentito di raccogliere elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente" in cui ha

Massimo Carlotto conduce Real Criminal Minds / Lo scrittore graziato dalla condanna Per omicidio entra in Rai : Massimo Carlotto, il noto scrittore accusato di omicidio a 18 anni di carcere, conduce Real Criminal Minds. È bufera sulla nuova scelta della Rai(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:35:00 GMT)