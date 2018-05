Per la rete unica Wind Tre con ZTE la speranza viene da Trump?

Spotorno : "Non c@dere nella rete" un incontro Per l'utilizzo consapevole di internet e dei social network : ... ovunque esso si trovi.Si tratta di un vero e proprio mondo che ha i suoi lati positivi e negativi.Voi, ragazzi dagli undici ai quattordici anni, siete intelligenti e sensibili, ma non siete capaci ...

Miami SuPercops (I poliziotti dell'8a strada)/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi - 14 maggio 2018) : Miami Supercops - I poliziotti dell'8a strada, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Terence Hill e Kackie Castellano, alla regia Bruno Corbucci.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:41:00 GMT)

WALKER TEXAS RANGER : LA LEGGENDA DI COOPer/ Su Rete 4 il film con Chuck Norris (oggi - 14 maggio 2018) : WALKER TEXAS RANGER: La LEGGENDA di COOPER, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Chuck Norris, Clarence Gilyard Junior, alla regia Tony Mordente.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:26:00 GMT)

Briar è un’app Per chattare con il massimo della privacy sfruttando la rete Tor : Briar è un'applicazione di messaggistica appositamente progettata per attivisti, giornalisti e chiunque abbia necessità di comunicare con un livello di privacy superiore rispetto a quello garantito dalla crittografia end-to-end implementata nella maggior parte delle app di messaggistica in circolazione. L'articolo Briar è un’app per chattare con il massimo della privacy sfruttando la rete Tor proviene da TuttoAndroid.

I giovani sempre più dipendenti da internet - Per il 45% almeno 6 ore al giorno passate sulla rete : Cresce la dipendenza dei giovani da internet: il 45% passa sulla rete almeno 6 ore al giorno e prova disagio o panico quando non ha accesso ad internet. L'articolo I giovani sempre più dipendenti da internet, per il 45% almeno 6 ore al giorno passate sulla rete proviene da TuttoAndroid.

Alessia Prete in bagno : Grande Fratello 15 video in onda Per errore/ Web indignato : "Troppi errori - chiudete!" : Alessia Prete in bagno: video in onda per errore. Insorge il popolo social contro il Grande Fratello 15, le scuse tramite comunicato ufficiale a quanto pare non bastano.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:45:00 GMT)

Network Cell Info Lite Permette di monitorare la rete cellulare in modo dettagliato : Network Cell Info Lite è un'applicazione per il monitoraggio della rete Cellulare e misurazioni di log per connessioni LTE, HSPA, WCDMA, EDGE, GSM, CDMA, EVDO. Per la posizione delle Celle l'app si appoggia al database MLS (Mozilla) che non restituisce l'esatta posizione delle torri di Cella, ma piuttosto un'indicazione approssimativa. L'articolo Network Cell Info Lite permette di monitorare la rete Cellulare in modo dettagliato proviene da ...

Primo gameplay trailer Per Gray Dawn - il titolo horror in cui vestiremo i panni di un prete : Interactive Stone ha rilasciato il Primo trailer di gameplay per il suo imminente gioco horror in prima persona, Gray Dawn, annunciato poco tempo fa.In questo thriller atmosferico in prima persona, i giocatori si ritroveranno nei panni di padre Abraham, un sacerdote di origine svedese sospettato di aver ucciso uno dei chierichetti.I giocatori interagiranno con gli oggetti e dovranno risolvere gli enigmi per progredire, al fine di provare la ...