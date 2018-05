Per i 40 anni della Legge Basaglia | Festina Lente Teatro presenta ' La vita fragile Ha

A 81 anni litiga con la moglie e l'aggredisce : arrestato Per la seconda volta : BRINDISI - Sposati da una vita, ma lui a 81 primavere ha litigato con la moglie per futili motivi e l'ha aggredita anche fisicamente. E' accusato di maltrattamenti in famiglia ed è stato arrestato dai ...

Teatro della Pergola - Cardin festeggia il 70esimo anniversario della carriera con Dorian Gray : ... mentre la regia è di Emanuele Gamba, che negli anni ha inanellato collaborazioni con Dario Fo, Bob Wilson, Micha Van Hoecke, Jonathan Miller, fino a firmare la regia di apprezzatissimi spettacoli di ...

'Kiss me Licia' festeggia i suoi 35 anni - il ricordo di quel Periodo in un racconto 'dissidente' : Di lì a qualche mese io e Arturo ci saremmo iscritti a scuole diverse, in seguito lui sarebbe entrato in politica con la Democrazia Cristiana, sulle orme di suo padre, e io mi sarei spellata i ...

Pozzuoli - muore a 17 anni durante un partita di calcetto. Inutili i soccorsi Per il giovane studente : Si è accasciato sul terreno davanti ai suoi compagni di squadra, morendo pochi minuti dopo. Una tragica domenica quella vissuta tra le palazzine di via Curzio Malaparte, nel quartiere di ...

Giucas Casella presenta la compagna Valeria Perilli a Domenica Live : "L'ho tenuta nascosta Per 37 anni!" : Per la prima volta in televisione, Giucas Casella, il paragnosta più famoso della tv ed ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha presentato la compagna storica, la doppiatrice e attrice Valeria Perilli, con cui sta insieme da ben 37 anni, dal 1981.Valeria Perilli, intervistata da Barbara D'Urso a Domenica Live insieme al compagno, ha esordito, parlando celermente del suo passato professionale:prosegui la ...

Ha 11 anni e deve essere oPerata. Quando esce dalla sala è la tragedia : “Hanno sbagliato tutto” : La storia di Melody Driscoll aveva fatto il giro del pianeta. La piccola a soli 11 anni e purtroppo ha una tremenda malattia, la sindrome di Rett, che presto metterà fine alla sua vita, dal momento che non ha nessuna speranza di guarigione. A questa prospettiva così terrificante per lei e per la sua famiglia, si era aggiunto il fatto la bambina era stata “strappata” alla famiglia per essere data in affidamento a causa di divergenze tra i ...

Teramo - palpeggia bimba di 10 anni : arrestato Per violenza sessuale : palpeggia una bambina di 10 anni e viene arrestato per violenza sessuale aggravata. Si tratta di un 25enne pakistano richiedente asilo che ha avvicinato la bimba mentre passeggiava con il cane in un ...

Udine - urne aPerte Per il ballottaggio tra il dem Martines e il leghista Fontanini dopo 15 anni di giunte di centrosinistra : Udine al voto per il ballottaggio tra il dem Vincenzo Martines, già consigliere regionale e vice dell’ex sindaco Furio Honsell, e il leghista Pietro Fontanini, presidente uscente della Provincia. Alle 12 era andato alle urne il 17,54% degli aventi diritto. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23. La partita è importante per il Pd: il capoluogo friulano potrebbe confermarsi ultima trincea del centrosinistra in ...

Astrofisica : un concerto a Milano Per ricordare Giovanni Bignami : Stasera al planetario di Milano musiche, racconti, poesie e video per ripercorrere la straordinaria figura del grande astrofisico italiano Giovanni Bignami, scomparso improvvisamente il 24 maggio del 2017. Fisico di fama internazionale, Bignami è stato presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha guidato l’Istituto Nazionale di Astrofisica, ricoprendo anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione del progetto ...

INCIDENTE PADOVA - ACCIAIERIE VENETE : OPerAI USTIONATI DA COLATA BOLLENTE/ Fratoianni - “è una guerra civile” : INCIDENTE sul lavoro alle ACCIAIERIE VENETE di PADOVA: ultime notizie, COLATA incandescente su 4 OPERAI, tre gravi con 70% di ustioni su tutto il corpo. Domato l'incendio successivo(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:45:00 GMT)

LIVE Giro d’Italia 2018 - DIRETTA tappa di oggi Pesco Sannita-Campo ImPeratore. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale e la guida completa : CLICCA QUI PER Tutti GLI aggiornamenti DELLA tappa MINUTO PER MINUTO Il Giro d’Italia 2018 si infiamma con la nona tappa: oggi domenica 13 maggio si corre la Pesco Sannita-Campo Imperatore, la Corsa Rosa entra nel vivo con 225 chilometri davvero di fuoco che saranno determinanti per la classifica generale. Gli ultimi 47 chilometri saranno Tutti in salita, il gruppo arriva nel cuore del Gran Sasso, si va oltre i 2000 metri di altitudine e ...

Diego Olivieri/ In carcere - isolato - in condizioni precarie : 5 anni Per essere scagionato! (Sono Innocente) : Diego Olivieri, cinque anni da attendere per la giustizia. L'accusa ingiusta di narcotraffico e un incubo iniziato nell'ottobre del 2007 alle 4 di mattino. (Sono Innocente)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:43:00 GMT)

Corrado Di Giovanni/ Tradimento dell'amico e tentato omicidio : Per due bugie Perde la libertà (Sono innocente) : Corrado Di Giovanni, il Tradimento di un amico e una colpa non commessa. Una tragica storia fatta di bugie e di una scoperta incredibile una volta finito in carcere. (Sono innocente)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:28:00 GMT)