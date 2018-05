Pensioni | M5s | stop alla Fornero | raggiunta intesa col Carroccio | le novità

RIFORMA Pensioni/ Quota 100 e Quota 41 - Lega e M5S sono d'accordo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 100 e Quota 41, Lega e M5S sono d'accordo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 maggio(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:22:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Legge Fornero - un ostacolo per le intenzioni di Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 14 maggio. Le parole di Giovanni Palladino del Movimento per Servire l’Italia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali.Carmelo Barbagallo ritiene che “occorre fare il contrario di ciò che abbiamo realizzato sino a oggi: dobbiamo dare stabilità ai giovani e flessibilità in uscita agli anziani”.

Via la legge Fornero e ok alla "quota 100" per le Pensioni : la bozza del contratto di governo M5S-Lega : Dal superamento della legge Fornero alla "quota 100 per le pensioni", dal reddito di cittadinanza alla Flat tax: il contratto di governo del M5S-Lega prende, sia pur lentamente, forma al termine della ...

Pensioni Inps - news al 12/5 : Fornero pronta al dialogo con Lega e M5s Video : Le ultime novita' sulle Pensioni al 12 maggio 2018 giungono da un’intervista rilasciata da Elsa Fornero a Repubblica. L’ex ministro del lavoro, dopo aver criticato l’illusoria campagna elettorale messa in campo da Salvini e Di Maio sulla possibile abolizione della sua legge a suo avviso impossibile da attuale senza mettere a rischio la sostenibilita' dell’intero sistema Pensionistico apre comunque ad un possibile dialogo con quello che sara' il ...

CONTRATTO M5S-LEGA/ Il programma flop tra flat tax - Pensioni e reddito di cittadinanza : Movimento 5 Stelle e Lega lavorano al programma di governo. E sembra che gli interventi più significativi possano trasformarsi in un flop, spiega STEFANO CINGOLANI

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - Pensioni e immigrazione. Salvini : rivedere trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede una ventina di punti, con un sostanziale accordo su tasse, legge Fornero, sicurezza e reddito di cittadinanza. Il leader del Carroccio: «Abbiamo parlato anche di conflitto di interesse, ma non come legge punitiva». Il confronto, che prosegue domenica, registra anche il monito di Mattarella: «Il ...

Elsa Fornero - lo schiaffo a Lega e M5s : 'La riforma delle Pensioni non si tocca - ci penserà Sergio Mattarella' : Chiunque sarà al governo, assicura Elsa Fornero , 'non potrà abrogare la riforma delle pensioni che porta il mio nome'. Inizia così l'urticante intervista della ex ministra del Welfare a Repubblica , ...

Tavolo Lega-M5s : ok flat tax e Pensioni Primo accordo sul premier : sarà "terzo" : La prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega "sarà pronta entro tre giorni". Si parla di accordo su numerosi punti tra cui aiuti per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot, flat tax,riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrastoall'immigrazione clandestina, legittima difesa.

Riforma Pensioni - quota 100 e 41 di nuovo possibili? Programma M5S e Lega Video : In questi giorni il tema Riforma pensioni 2018 è tornato al centro dei dibattiti. In queste ultime ore gli elettori sono passati dalla rassegnazione per un probabile prossimo Governo tecnico, alla trepidazione di vederne formare uno a guida M5S-Lega. Un Governo, questo, che dovrebbe portare alla tanto voluta modifica della Legge Fornero. Questo pare infatti uno dei punti in comune del contratto di Governo che starebbero stilando M5S e Lega per ...

CONTRATTO LEGA-M5S/ I buchi nell'acqua di flat tax - reddito di cittadinanza e Pensioni : Gli interventi economici annunciati in campagna elettorale da Lega e M5s non sembrano in grado di cambiare in maniera decisiva le sorti del Paese.

