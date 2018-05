Pellegrini | “una clausola non vuol dire cambiare squadra”

calcioweb.eu

: Federica Pellegrini rilascia un'intervista e fa una frecciatina all'ex Filippo Magnini, impegnato or: - Rebecca38538392 : Federica Pellegrini rilascia un'intervista e fa una frecciatina all'ex Filippo Magnini, impegnato or: - ItaSportPress : Roma, Pellegrini: 'Avere una clausola non significa dover andar via. Nazionale? Ci spero' - - DiMarzio : #Roma, #Pellegrini tra futuro e #Nazionale: 'Avere una clausola non significa dover partire. Riporteremo l'#Italia… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) “Unanonche un giocatore debbasempre squadra. A fine anno ci incontreremo per fare il punto della situazione”. Il centrocampista della Roma, Lorenzo, si esprime così in merito al suo futuro. “Io sono tranquillo, anzi ancora dobbiamo centrare il terzo posto e ci concentriamo su questo adesso”, aggiunge il 22enne romano a margine del premio ‘Beppe Viola’ al Coni.ringrazia poi il suo allenatore di club Eusebio Di Francesco e spera di far parte della Nazionale targata Roberto Mancini: “Sicuramente il mister è stato molto importante in questi tre anni di crescita che abbiamo fatto insieme, sia io che lui possiamo fare ancora meglio. Siamo due persone ambiziose e cerchiamo sempre di migliorarci, spero lo faremo già dal prossimo anno. La Nazionale è sempre una cosa stupenda per qualsiasi calciatore, ...