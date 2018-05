Parigi | Isis pubblica presunto video dell’attentatore | “Colpa dell’attacco dell’Occidente”

Parigi - attentato Isis : terrorista ceceno era stato interrogato un mese fa/ “La madre temeva radicalizzazione” : attentato Isis a Parigi, giovane ceceno accoltella passanti: un morto. terrorista poi ucciso dalla polizia era già schedato, tutti i dubbi attorno al caso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:46:00 GMT)

Attacco a Parigi - diffuso online un video in cui l'aggressore giurava fedeltà all'Isis | Guarda : Lo Stato Islamico, attraverso l'agenzia di propaganda Amaq, ha diffuso un video in cui l'autore dell'attentato nella zona dell'Opera a Parigi, Khamzat Azimov, dichiara fedeltà all'Isis e al suo leader Abu Bakr al-Baghdadi.

Lo Stato Islamico, attraverso l'agenzia di propaganda Amaq, ha diffuso un video in cui l'autore dell'attentato nella zona dell'Opera a Parigi, Khamzat Azimov, dichiara fedeltà all'Isis e al suo leader Abu Bakr al-Baghdadi.

"Il nemico dei nostri figli è il terrorismo islamico, non altri". Lo ha scritto Matteo Salvini su twitter commentando la notizia dell'attentato a Parigi

Attentato a Parigi, Isis rivendica: l'assalitore è un 21enne ceceno, fermati nella notte i genitori L'Attentato all'Operà è stato compiuto da un 21enne russo nato in Cecenia e rivendicato dallo Stato Islamico. Il 21enne è stato ucciso dalla polizia francese e in nottata, le forze dell'ordine hanno fermato i genitori del ragazzo

