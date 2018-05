Parigi | Isis pubblica presunto video dell’attentatore | “Colpa dell’attacco dell’Occidente”

ISIS - ATTENTATO A Parigi : ACCOLTELLA PASSANTI - UN MORTO/ Cecenia : “Azimov? No - la Francia è responsabile!” : ATTENTATO ISIS a PARIGI , giovane ceceno ACCOLTELLA PASSANTI : un MORTO . Terrorista poi ucciso dalla polizia era già schedato, tutti i dubbi attorno al caso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:46:00 GMT)

Attacco a Parigi - diffuso online un video in cui l'aggressore giurava fedeltà all'Isis | Guarda : Lo Stato Islamico, attraverso l'agenzia di propaganda Amaq, ha diffuso un video in cui l'autore dell'attentato nella zona dell'Opera a Parigi , Khamzat Azimov, dichiara fedeltà all'Isis e al suo leader Abu Bakr al-Baghdadi.

Attentato a Parigi - ceceno accoltella i passanti : 1 morto/ Il video in cui Azimov giura fedeltà all’Isis : Attentato Isis a Parigi , giovane ceceno accoltella passanti : un morto . Terrorista poi ucciso dalla polizia era già schedato, tutti i dubbi attorno al caso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 19:40:00 GMT)

