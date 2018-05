Panini | sbarca in Cina la app sui mondiali di calcio in Russia

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Roma, 14 mag. (AdnKronos) – Il gruppo, licenziatario ufficiale ed esclusivo di Fifa per le figurine e le card collezionabili fisiche e digitali, ha annunciato che Tencent Sports diventerà partner strategico del gruppo nella Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong, Macao e Taiwan. La partnership prevede la fornitura di piattaforme distributive per la “Fifa World Cup Trading H5 App”, la nuovissima app creata dache consente ad appassionati e tifosi di collezionare e scambiarsi le card digitali dei calciatori deidiin.Dal marzo scorso, questa app ha già registrato oltre 2 milioni di download in Europa ed in America ed è attualmente tra le prime 25 app gratuite scaricate in tutto il mondo nella categoria Sport. L’alleanza tra i due big dello sport porterà così grandi benefici a centinaia di milioni di appassionati diin...