Padova | sequestrate le Acciaierie Venete Operai in sciopero dopo l’incidente nel quale 4

(Di lunedì 14 maggio 2018)quello scoppio simile a un “terremoto”, è un lunedì di blocco totale negli stabilimenti di. Non solo a, dove l’impianto è stato sequestrato dalla magistratura, ma anche negli altri siti dell’azienda. I lavoratori hanno deciso di scioperare per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza in seguito all’incidente che domenica mattina ha coinvolto quattro persone, due dipendenti diretti e due della Hayama Tech che lavora in appalto nel siderurgico. Le condizioni dei feriti più gravi restano stabili, anche se ancora critiche. A destare più preoccupazione è l’o ricoverato nel centro Grandi ustionati di, che nella notte – apprende Ilfattoquotidiano.it da fonti sindacali – si sarebbero “aggravate”. È uno dei due, assieme a Marian Bratu, investito dall’ondata di aria bollente ...