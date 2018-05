Padova | il sopravvissuto all’incidente nell’acciaieria | “I colleghi sembravano fusi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 maggio 2018) Come un “terremoto” che lo “ha alzato da terra”. Lo descrive così, Gianni Gallo, uno degli operai che sono sfuggiti al vapore incandescente che ha travolto due suoie altrettanti dipendenti di una ditta in appalto dopo la caduta della siviera nel reparto fonderia delle Acciaierie Venete di. “Mentre fuggivo – ricorda – mi sono trovato davanti Todita (Sergiu, il dipendente moldavo in fin di vita, ndr) che chiedeva aiuto, e ha fatto in tempo a dirmi che sotto c’era l’altro collega”. Il collega è Marian Bratu, romeno, anche lui ricoverato in condizioni critiche nel centro Grandi ustionati di Cesena. “Non dimenticherò mai come li ho visti:’ – spiega Gallo, 47 anni, da 25 in azienda – il calore tremendo gli aveva lasciato addosso solo le scarpe e brandelli dei ...