Padova | gravissimi 3 operai ustionati alle Acciaierie Venete

Padova - colata bollente in acciaieria : 3 operai gravissimi : 16.55 - Dietro l'incidente di oggi alle Acciaierie Venete di Padova che ha provocato quattro ustionati, di cui tre molto gravi, ci sarebbe stata secondo le ultime informazioni la rottura, durante uno spostamento, di un gigantesco contenitore di acciaio da cui sarebbe fuoriuscita la colata di metallo fuso. L’ondata di vapore ha investito a distanza i lavoratori provocando le ustioni. La squadra di sicurezza interna all' acciaieria è intervenuta ...

Padova - incidente sul lavoro in acciaieria. 4 feriti - 2 gravissimi : Quattro operai delle Acciaierie Venete sono stati colpiti dal getto incandescente di acciaio liquido. Due sono in gravissime condizioni avendo riportato ustioni sul 100% del corpo -

Padova - colata bollente in acciaieria : 3 operai gravissimi : 14.13 - L'incidente che ha fatto fuoriuscire la colata bollente che ha investito gli operai delle Acciaierie Venete a Padova in base alla preme verifiche dei Vigili del fuoco si sarebbe verificato per la rottura dei supporti che sorreggono i tubi nei quali scorre l'acciaio allo stato liquido. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un problema di manutenzione o di altro genere. I tre operai in condizioni più critiche sono stati ...