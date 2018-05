Orrore per una turista inglese | il branco la droga e poi la stupra

“Cosa è successo?’’. Si ferma per un incidente ed è Orrore puro : la scoperta choc a pochi metri da casa : Uno choc terribile. Uno di quelli che nessuno vorrebbe e dovrebbe mai doversi trovare a vivere. Un dramma che ha dell’assurdo, quello che ha colpito un uomo residente a Newcastle. Hugh Dorey ha raccontato quello che è successo a Whitley Bay, nel North Tyneside, dove si è imbattuto in un grave incidente automobilistico: l’uomo era uscito di casa per cercare William, il figlio 18enne che non era ancora rientrato a casa. Preoccupato ...

Roma - l’ultimo Orrore dei Casamonica : il barista non li serve per primi - loro picchiano e frustano una cliente disabile : Un’esibizione di forza mafiosa, una violenza brutale per intimidire chi non ha rispettato la loro volontà, anche quando questo significa servirli per primi senza farli aspettare. Perché “qui comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo”, parola dei Casamonica. Qui è un bar della periferia sud-est di Roma, roccaforte del clan sinto che da anni spadroneggia tra Cinecittà e Tor Bella Monaca e fa soldi con usura e ...

Grande Fratello - Orrore contro Aida : la sfottono in diretta perchè è malata. Chi rischia grosso : Si arricchisce di trash la cronaca del Grande Fratello 15 . Dove, da quando è entrata nella casa la spagnola Aida Nizar , è scoppiato un autentico pandemonio. Come riporta il sito bitchyf.it . Ieri sera a cena Aida stava ...

Infibulazione : contro le mutilazioni - ActionAid ci fa sperimentare virtualmente l'Orrore : LEGGI : NEL MONDO 44 MILIONI DI BAMBINE MUTILATE L'iniziativa vedrà la partecipazione della regista Maria Sole Tognazzi, del direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera e dell'...

Orrore in Austria - fa a pezzi una donna e la mette nel freezer per mangiarsela : Il 63enne ha fatto a pezzi la donna, ha gettato alcune parti nel lago e ha tenuto il resto del corpo in casa per mangiarselo.Continua a leggere

Orrore in Germania - il bambino aveva solo 7 anni. I genitori vanno a riprenderlo dopo una giornata fuori casa - ma la porta è chiusa a chiave. Subito interviene la polizia - poi la tragica scoperta : Una notizia agghiacciante quella che arriva dalla Germania e che sta sconvolgendo l’intero Paese. Si tratta dell’uccisione di bambino di appena 7 anni. È accaduto in Germania dove un bambino è stato trovato morto, apparentemente per strangolamento. Sabato mattina il papà ha rinvenuto il corpicino del figlio in una vasca da bagno. Una morte Subito sospetta e probabilmente provocata da quella persona che doveva accudirlo, ed era anche ...

Orrore in famiglia : botte al padre per comprare la droga - giovane in manette : Il padre è rimasto in balia del figlio tossicodipendente per mesi, forse mosso da un incontrollabile istinto di compassione: ha incassato i maltrattamenti e le botte del secondogenito in costante ...

Napolitano operato al cuore. Intervento riuscito ma prognosi riservata. Orrore social : Il presidente emerito, operato d'urgenza nella notte, fa piccoli progressi, ma secondo i sanitari sta andando tutto bene - Fa piccoli progressi, respira da solo e sta andando tutto bene. Questa la ...

“Togli subito quel post da Instagram”. Poi la aggredisce : il padre su tutte le furie per lo scatto della figlia perde il controllo e si arma di cesoie. L’Orrore che ha sconvolto gli abitanti di Monza : Un post pubblicato su Instagram, di quelli che ogni giorno si vedono a bizzeffe e che si confondono nel mare dei contenuti social. E che però ha scatenato un’aggressione violentissima da parte dei genitori nei confronti di una ragazzina di soli 13 anni, colpevole di aver lanciato in rete quel contenuto considerato inopportuno. La giovane vive nel Vimercatese, in provincia di Monza, dove come riportato dal Messaggero si è svolta ...

“Non sai contare? Adesso ti sistemo io”. Orrore in casa : la bambina non si dimostra brava in matematica e per lei scatta una punizione violenta - folle. Un caso assurdo venuto a galla soltanto in ospedale : è finita così : Le avevano chiesto di contare fino a cinque ma lei, una bambina di quattro anni, non era stata in grado di farlo, vuoi perché non ancora capace, vuoi per la paura che le incuteva la persona che si trovava di fronte. Un fallimento che le è costato tantissimo, vista la folle reazione del ragazzo ventenne che le aveva chiesto di mostrare le sue capacità matematiche: di fronte al fallimento della piccola, infatti, ecco scoppiare un brutale ...

“Hanno arrestato Spiderman”. L’Orrore dietro la maschera : per anni - indossando il costume del famoso supereroe - era stato al servizio dei più piccoli - amato da tutti. Ma quell’uomo nascondeva un orribile segreto venuta a galla nel peggiore dei modi : per lui - ora - il carcere a vita : Una vita al servizio dei più piccoli, calandosi puntualmente nel costume di uno dei supereroi più amati dai bambini per strappare loro un sorriso e regalare dei momenti di divertimento. Una dedizione nella sua professione che gli era valsa gli apprezzamenti del mondo intero, con le sue gesta che col passare degli anni erano diventate virali in rete tra gli applausi degli utenti commossi di fronte alle sue performance. Ma dietro ...

Presa per il collo e picchiata selvaggiamente : Orrore a Ostia : Nel primo pomeriggio di ieri, mentre effettuavano un servizio di controllo del territorio sul lungomare di Ostia, gli agenti della Polizia di Stato hanno visto un individuo picchiare violentemente una ...

“Ma quello è un cadavere”. Orrore tra le mura di casa : entra per dare un’occhiata all’abitazione dei suoi sogni - pronto ad acquistarla - ed ecco la macabra scoperta. Cosa era successo tra quelle mura : Scegliere una nuova casa non è mai un compito facile. Bisogna valutare attentamente il costo dell’immobile, quello di eventuali lavori necessari a renderlo perfettamente a nostra misura, gli spazi a disposizione, la luminosità e via dicendo. Con un occhio sempre aperto alla ricerca di eventuali imprevisti che potrebbero trasformare l’acquisto da affare a clamorosa fregatura, un timore che tormenta quasi tutti gli aspiranti ...

Procida - picchia compagna incinta/ Donna perde bambino di 20 settimane : Orrore nel napoletano : Procida, picchia compagna incinta, Donna perde bambino di 20 settimane: orrore nel napoletano. Una ragazza di 38 anni è stata malmenata dal proprio compagno di 45(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:42:00 GMT)