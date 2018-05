Ora la Lega da Mattarella | Di Maio | Chiesto altro tempo per il programma

M5s-Lega - Orlando (Pd) : “Contratto? Se è la somma delle promesse elettOrali dobbiamo ricominciare a stampare moneta” : “Preoccupato da giustizia Lega-M5s? Mi preoccupa in generale questa saldatura sui temi dei diritti, delle garanzie credo si dovrà fare tantissima attenzione per evitare passi indietro. dobbiamo dire che vogliamo saldamente l’Italia in Europa per rispettare gli standard europei sul fronte delle garanzie fondamentali. Programma di governo? Non ho capito qual è. Se fosse la sommatoria di tutte le promesse elettorali dovremmo ...

Basket - Final Four Eurolega 2018 : programma - Orari e tv. Il calendario e il tabellone : Tutte le partite comunque hanno la diretta streaming su Eurosport Player. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket

M5s-Lega - raggiunta l'intesaPremier : Sapelli e Conte favoritiAncOra in gara Giorgetti. I nomi : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il programma di governo e il nome del premier. Sapelli, Conte e Tremonti tra le ipotesi, rispuntano Di Maio e Giorgetti Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - l'indiscrezione sull'accordo Lega-M5s : verso il ministero del Lavoro - lui che non ha mai lavOrato : Sul vertice al Pirellone di Lega e Movimento 5 stelle girano alcune voci. Dal 'terzo uomo', un 'tecnico-politico' che sarà il presidente del Consiglio alla composizione della squadra di governo. Pare ...

Trattativa M5S-Lega - Berlusconi aspetta : non è ancOra il momento delle barricate : Magari avrebbe preferito una tribuna d'onore, invece di uno scomodo loggione. Ma adesso tocca stare a guardare. E, allora, tanto vale mettersi comodi. La riabilitazione di Silvio Berlusconi non ha ...

Basket - Final Four Eurolega 2018 : programma - Orari e tv. Il calendario e il tabellone : Si entra nella settimana più attesa ed emozionante del Basket europeo. Da venerdì 18 Maggio a domenica 20 Maggio a Belgrado si svolgeranno le Final Four di Eurolega. Saranno il Fenerbahce (campione in carica), il Real Madrid, il CSKA Mosca e lo Zalgiris Kaunas a contendersi il titolo di Campione d’Europa. La formula è sempre la stessa, con due semiFinali il venerdì (Fenerbahce-Zalgiris e Real-CSKA) ed invece la domenica le due ...

Governo - Lega-M5s : "Pronti a riferire a Mattarella su tutto" | Non c'è ancOra il nome del premier ma "sarà un politico" : "Ci sono buone possibilità di convergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale che si tratti di un nome di alto profilo politico" dicono i pentastellati. Finito il vertice ma il contratto non è ancora stato chiuso: "Mancano i punti e le virgole"

Governo Lega 5 stelle - risiko Parlamento : in Senato maggiOranza a rischio : Il "contratto di Governo" tra Movimento 5 stelle e Lega tiene banco nel mondo politico ma a conti si faranno in Parlamento. Se infatti il programma del "Governo del cambiamento" dovrà...

Tavolo M5S-Lega : sul contratto ancOra non si chiude. E rispunta l’ipotesi di un premier politico : Sul contratto di governo «mancano i punti e le virgole ma non abbiamo ancora chiuso», dice a riunione conclusa il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio. Domani nuova riunione tecnica a Roma per ultimare il programma. Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al Tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi» ...

M5S-Lega trattano su flat tax. Di Maio : stiamo scrivendo la storia. Ma sul premier non c'è ancOra accordo : Si parla di aliquote fiscali ma il premier non c'è. «Ovviamente si sta scrivendo la storia e ci vuole un po' di tempo. Di nomi non abbiamo parlato, c'è un ottimo clima...

M5S-Lega trattano su flat tax. Di Maio : stiamo scrivendo la storia. Ma sul premier non c'è ancOra accordo : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica. La questione ...