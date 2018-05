Operatori telefonici la sfida di Iliad | Così rompiamo l' equilibrio

Operatori telefonici - Iliad lancia la sfida in Italia : “Così rompiamo l’equilibrio” : Prima la copertura di rete con un portafoglio di frequenze 3G e 4G acquistato per 450 milioni di euro da Wind Tre, poi i primi store in ristrutturazione e adesso lo sbarco su Facebook e Twitter: Iliad sta arrivando in Italia e punta ad assestare un colpo forte al mondo della telefonia Italiana. Diventati famosi in patria per le offerte low cost, i francesi sono pronti a replicare la stessa strategia anche da noi con un portafoglio di offerte ...