Operatori telefonici | Iliad lancia la sfida in Italia | “Così rompiamo l’equilibrio”

(Di lunedì 14 maggio 2018) Prima la copertura di rete con un portafoglio di frequenze 3G e 4G acquistato per 450 milioni di euro da Wind Tre, poi i primi store in ristrutturazione e adesso lo sbarco su Facebook e Twitter:sta arrivando ine punta ad assestare un colpo forte al mondo della telefoniana. Diventati famosi in patria per le offerte low cost, i francesi sono pronti a replicare la stessa strategia anche da noi con un portafoglio di offerte davvero aggressivo: per il momento le voci di corridoio parlando di un’offerta base da 500 minuti, 500 sms e 5 GB a 2,90 euro e un pacchetto completo (voce e sms illimitati, 30 GB) da 9,90 euro. “Arriveremo entro l’estate con offerte semplici e trasparenti” conferma Benedetto Levi, il 29enne amministratore delegato scelto dal gruppo francese per la sua filialena, non sbottonandosi oltre su offerte e data di arrivo. Un volto ...