«Onestà non interessa ai valdostani» | audio del capolista M5s ai candidati - AostaOggi IT

‘Ndrangheta - per fare il sindaco a San Luca non serve un eroe. Ma uno che sa vivere onestamente : A San Luca, paese nel cuore dell’Aspromonte impenetrabile, vivono quasi quattromila persone. Ma non c’è un sindaco, perché dal 2013 nessuno si vuole candidare. Chi si reca per la prima volta a San Luca rimane colpito dall’architettura delle case incompiute all’esterno, dalle donne con i capelli bianchi vestite di nero sedute sugli scalini davanti al portone d’ingresso. È stupefacente il silenzio per le vie al passaggio di un “forestiero”, che ...