Oms | è guerra ai grassi trans responsabili ogni anno di 500mila morti nel mondo

Guerra in Siria - Trump ordina l'attacco. Un centinaio di missili colpiscono obiettivi "mirati" a Damasco e HOms : "Ho ordinato l'attacco" contro il contro il regime di Damasco. L'annuncio del presidente Donald Trump è arrivato alle 21 di Washington (le 3 di notte in Italia) dalla Casa Bianca mentre i missili stavano già colpendo impianti collegati alla produzione di armi chimiche, compreso un centro di ricerca a Damasco. L'operazione è stata portata avanti "congiuntamente" con Francia e Regno Unito contro "obiettivi mirati", a Homs e ...