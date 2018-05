Offerte di lavoro in Decathlon : posizioni aperte in tutta Italia Video : Continuiamo con le possibilita' di assunzione per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Dopo la maxi offerta di lavoro indetta da Ikea è arrivato il turno di Decathlon di spalancare le porte delle proprie sedi al nuovo personale. Nato in Francia nel 1976, Decathlon è probabilmente la catena di negozi di articoli sportivi più grande al mondo. In Italia sono presenti all'incirca 107 punti vendita sparsi in 17 delle maggiori regioni,dove ...

Offerte di lavoro : MD assume diplomati e stagisti : Continuano le maxi Offerte di lavoro da parte delle grandi aziende specializzate nella grande distribuzione. Dopo Ikea, e la sua ricerca di personale valida su tutto il territorio nazionale, è arrivato ora MD, il discount probabilmente più famoso d'Italia, ad indire una nuova offerta di lavoro dovuta sia a nuove aperture in programma, che al rafforzamento dell'organico di diversi punti vendita. Vediamo insieme quali sono le principali posizioni ...

Offerte di lavoro in Decathlon : posizioni aperte in tutta Italia : Continuiamo con le possibilità di assunzione per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Dopo la maxi offerta di lavoro indetta da Ikea è arrivato il turno di Decathlon di spalancare le porte delle proprie sedi al nuovo personale. Nato in Francia nel 1976, Decathlon è probabilmente la catena di negozi di articoli sportivi più grande al mondo. In Italia sono presenti all'incirca 107 punti vendita sparsi in 17 delle maggiori regioni,dove l'attività ...

Offerte di lavoro a Vercelli e nel circondario : Autogrill vicinanze Vercelli cerca n. 2 barista/banchista per preparazione panini - operatore di cassa - preparazione prodotti caffetteria - pulizia banco bar. Preferibile esperienza. Orario di lavoro ...

Licenziato - vive in auto con tre figli a Torino. Scatta la solidarietà in tutta Italia e riceve Offerte di lavoro : Alessandra e Alessandro, 39 anni lui, 31 lei, sono stati sfrattati e oggi vivono, insieme ai loro tre bambini, nella loro macchina. Succede a Torino, dove, dopo il fallimento dell'azienda, lui viene Licenziato e la famiglia perde la casa. Qualche giorno fa, Alessandro e Alessandra avevano affidato al Corriere della Sera la loro richiesta d'aiuto. Tanti i messaggi di solidarietà inviati al giornale per mostrare vicinanza alla famiglia e, ...

Ferrovie dello Stato - nuove assunzioni/ Ultime notizie : Recruiting Day e Offerte di lavoro per vari ruoli : Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni: Recruiting Day e offerte di lavoro per vari ruoli, le Ultime notizie con informazioni e scadenze. Le opportunità con o senza esperienza(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:54:00 GMT)

Assunzioni Ferrovie dello Stato - Offerte di lavoro e Recruiting Day di maggio Video : Continua il piano #Assunzioni di #Ferrovie dello Stato che, ricordiamo, nel Piano Industriale del Gruppo 2017-2026, ha previsto la creazione di oltre 30 mila nuovi posti di lavoro. Per lanciare la nuova campagna di Assunzioni, la maggiore azienda di trasporto ferroviario italiana ha deciso di ricorrere ad un Recruiting Day [Video] che si terra' a Roma il prossimo 17 maggio con lo scopo di entrare in contatto con i neolaureati interessati ad ...

Ikea - il robot Vera farà i colloqui di lavoro : le Offerte per nuove assunzioni Video : Una Vera e propria rivoluzione in arrivo nel campo del recruiting da parte di #Ikea. Il colosso svedese ha infatti annunciato che i colloqui di lavoro saranno effettuati dal robot Vera, un selezionatore di curriculum virtuale messo a punto da una start-up russa. La notizia è stata riportata per prima dal Washington Post per poi essere ripresa dai media di tutto il mondo come il primo esempio di utilizzo dell’intelligenza artificiale per la ...

Garanzia giovani sempre più un flop : solo uno su 5 trova lavoro - 60% delle Offerte sono stage : Garanzia giovani si dimostra, per l'ennesima volta, un flop. Stando ai dati diffusi da Anpal, nel corso del 2017 solo un giovane su 5 ha trovato un lavoro retribuito mentre il 60% ha potuto usufruire solamente di tirocini formativi che nella maggior parte dei casi non si sono trasformati in una reale opportunità lavorativa.Continua a leggere

Ikea - colloqui lavoro con robot Vera. E Offerte lavoro aggiornate tante aziende tutta Italia. Pure no esperienza : Gli esseri umani restano i migliori valutatori, ma Vera riducendo i tempi di selezione nella fase iniziale, quando devono essere esclusi i primi candidati..

Eni cerca laureati e diplomati : tutte le Offerte di lavoro : Eni assume: l'azienda che opera nel settore energetico è alla ricerca di laureati e diplomati per ricoprire alcune posizioni in diverse sedi, soprattutto quelle di Roma e Milano. L'...

Offerte di lavoro : Eurospin assume nuovo personale : Questi mesi primaverili del 2018, sono un periodo propizio per chi è in cerca di un impiego. Dopo l'offerta di lavoro indetta da Poste Italiane, arriva adesso la ricerca di personale indetta da Eurospin: l'azienda italiana, presente anche in Slovenia, che dal 1993 si occupa della grande distribuzione di alimentari e altri generi di largo consumo, tramite il canale discount. Dal 2009 il marchio ha allargato i suoi orizzonti, iniziando ad ...

Santhià e Santhiatese : le Offerte di lavoro : Santhià E Santhiatese Catena di supermercati in provincia di Vercelli - zona Santhia` cerca aiuto commessa/o e/o addetti al banco per inserimento in tirocinio, durata da 2 a 6 mesi, 40 ore settimanali,...