Ocse | superindice | in area crescita stabile | rallenta in eurozona

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Parigi, 14 mag. (AdnKronos) – Ildell’, che misura le prospettive economiche nell’, continua ad anticipare “una dinamica di” nell’insieme dell’. A sostenerlo è l’organizzazione internazionale nel suo consueto report.Tra le grandi economie europee, in Germania, in Francia e in Italia si registrano “segnali di unmento della”. Anche ilper l’insieme dell’euro registra “segnali di unmento della”. Nel Regno Unito, invece, si registra “un indebolimento della”. Negli Usa ilregistra “segnali di”. L'articolo, ininMeteo Web.