Nuovo rinvio per il governo | Di Maio chiede altro tempo “Per ora nessun nome” portato al

La serie tv Tredici e Netflix di Nuovo nel mirino : i genitori chiedono il rinvio della seconda stagione : Non c'è pace per la serie tv Tredici. L'associazione Parents Television Council (una sorta di Moige made in USA) ha chiesto a Netflix di rimandare l'uscita del nuovo capitolo, previsto per quest'anno. Secondo i genitori statunitensi, prima di essere rilasciata, la seconda stagione di 13 Reasons Why dovrebbe essere controllata e supervisionata da un gruppo di esperti, che dovranno valutare se è adatta o meno a un pubblico di minori. Non è la ...

Berlusconi - Nuovo rinvio a giudizio in uno dei filoni del processo Ruby Ter : Il gup Maria Vicidomini, su richiesta del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio, ha deciso un nuovo rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi insieme a 4 olgettine in uno dei filoni del processo...

