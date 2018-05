Nuovo premier | Giulio Sapelli ammette | Mi hanno contattato | sono disponibile

today

: Governo, secondo giorno di vertice #M5sLega “Contratto vicino. Poi 24/48 ore per il premier” LEGGI:… - fattoquotidiano : Governo, secondo giorno di vertice #M5sLega “Contratto vicino. Poi 24/48 ore per il premier” LEGGI:… - RaiNews : Nuovo governo, oggi pomeriggio al #Quirinale nuove consultazioni: alle 16.30 salirà al Colle da #Mattarella la dele… - CriMilitello : GOVERNO: RAGGIUNTA INTESA M5S-LEGA SU NOME PREMIER Il nuovo megadirettore totale sarà.....sarà......sarà..... il Do… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Chi èe come si è arrivati a parlare di lui come del possibile? Cominciamo col dire che a differenza dell’altro papabile per Palazzo Chigi, Giuseppe Conte,è volto...