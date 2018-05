Nuovo governo | Di Maio e Salvini | ' Chiesto altro tempo' LIVE

Nuovo rinvio per il governo - Di Maio e Salvini chiedono altro tempo. “Per ora nessun nome” : L’accordo per il governo è vicino ma ancora non c’è: Movimento Cinque Stelle e Lega chiedono più tempo al Quirinale e non hanno ancora proposto un nome quale premier al Capo dello Stato. Luigi Di Maio lo conferma dopo l’incontro con Sergio Mattarella.. «Chiediamo qualche altro giorno di tempo per mettere a punto il contratto di governo. Sarà sul m...

[Il punto] Ecco perché il Nuovo governo potrebbe avere la tentazione di lasciar aumentare l'Iva : La notizia è ormai nota da tempo. Sulla testa degli italiani pende la spada di Damocle dell'aumento dell'Iva, inserito come clausola di salvaguardia dei conti pubblici nella finanziaria del 2018. Se ...

Chi è Giuseppe Conte - possibile Nuovo premier nel governo M5s-Lega : Il governo M5s-Lega potrebbe vedere la luce tra poche ore. Dopo l'accordo sul programma, sarebbe stata raggiunta da M5s e Lega anche

La farraginosa fabbrica delle leggi italiane : solo una proposta su cento vede la luce. Riuscirà il Nuovo governo a semplificarla? : Esiste già, insomma, una sorta di cronoprogramma per seguire l'iter legislativo, inserito nel Documento di Economia e Finanza. E' un metodo di lavoro, in definitiva. Il problema è però vedere se, in ...

Verso il Nuovo governo : ecco il programma punto per punto : NOMADI Via gli abusivi e più sicurezza L'obiettivo, scritto nero su bianco, è quello di chiudere i campiromirregolari. I minorenni, anche quelli parte di un nucleo familiare, sarebbero affidati ai ...

