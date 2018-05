Nuova Virtus calcio | I cat | Mosciatti | primo posto complicato

romadailynews

(Di lunedì 14 maggio 2018) Roma – Il penultimo turno del girone F di Prima categoria non ha cambiato il senso della classifica. Un doppio pareggio per la capolista Alberone e per laha lasciato le distanze invariate (tre punti), ma con una sola gara da giocare ilè certamente difficile da agganciare. “Le speranze sono poche. Ma cercheremo comunque di chiudere in bellezza nella sfida interna della prossima settimana contro il Città di Pomezia”, dice il tecnico dellaNazzareno. Ottima seconda parte di stagione “Abbiamo fatto una bellissima cavalcata nella seconda parte di stagione. L’1-1 di Grottaferrata contro la Vivace Furlani ha rappresentato il 18esimo risultato utile consecutivo e quindi ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Hanno dato tutto e in questo finale di stagione, con alcuni elementi alle prese con acciacchi vari, qualcosa ...