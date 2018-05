Nozze gay all' estero | la Cassazione | No alla trascrizione | in Italia ci sono le

Nozze gay? Non nel chiostro "Troppo vicino al convento" : Accade a Sorrento, magnifica città affacciata sul golfo che molti considerano il più bello del mondo. Una suggestione condivisa anche da Vincenzo D'Andrea, napoletano di 26 anni trasferito a Roma ma ...

Il sindaco di Sorrento vieta le Nozze gay nel chiostro Francescano. Ma l'area è del Comune : Il Comune di Sorrento nega a una coppia gay la celebrazione del rito nel suggestivo chiostro di San Francesco, di proprietà municipale, dove ogni anno si svolgono in media 200 matrimoni...

Sorrento - il sindaco vieta le Nozze gay nel chiostro di San Francesco. Ma l'area è statale : Il Comune di Sorrento nega a una coppia gay la celebrazione del rito nel suggestivo chiostro di San Francesco, di proprietà municipale, dove ogni anno si svolgono in media 200 matrimoni...

No a Nozze gay nel Chiostro di San Francesco - polemica a Sorrento : No alla celebrazione delle unioni civili nel Chiostro di San Francesco . Sta facendo discutere la decisione del Comune di Sorrento di vietare i matrimoni gay nel Chiostro di proprietà del Comune ma ...

Costa Rica al ballottaggio - sullo sfondo le Nozze gay : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...