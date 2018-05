Non solo glifosato Una nuova sinistra luce sui diserbanti

Rifiuti - Milano - e Non solo - dà l'esempio all'estero - : all'estero il modello italiano della raccolta differenziata è considerato un'eccellenza. A New York è stato proposto il "modello Milano", mentre in Cina il Politecnico del capoluogo lombardo ha ...

“Ecco in quanti l’hanno violentata”. Stupro di Sorrento - Non solo 5 uomini : sviluppi orribili del caso : Incubo per una turista inglese, drogata e violentata da un branco mentre era in vacanza a Sorrento. Cinque persone, dipendenti di un albergo in cui la vittima alloggiava, sono state arrestate questa mattina dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, con l’aggravante dell’uso di sostanza stupefacente. I fatti risalgono all’ottobre 2016. Durante l’ultima sera di permanenza della donna in un noto ...

Rivoluzione Poste Italiane : consegne dei pacchi la sera e anche nel fine settimana - ma Non solo : Perché andare in giro per negozi a trovare i prodotti che interessano al prezzo più conveniente quando lo stesso si può ormai fare comodamente seduti sul divano di casa semplicemente con uno smartphone? E’ questo uno dei fattori principali che ha contribuito negli ultimi anni alla diffusione capillare dell’e-commerce con la nascita di piattaforme di vendita online che offrono cataloghi con milioni di prodotti di ogni genere, andando ...

Governo - Salvini : "Un nome solo per il premier - Non ci portiamo squadra..." : "No ... e che facciamo, portiamo una squadra di calcio?": così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se M5s e Lega porteranno un nome o una rosa di nomi per il premier. Si lavora su tutto, sabato domenica, giorno e notte, e poi vediamo di arrivarne a una". Salvini, al termine di un incontro con Luigi Di Maio, ha risposto alle domande dei giornalisti. Sergio Mattarella lo chiamerete? ...

Crolla il tetto di una aula - nessuno studente è rimasto ferito solo perché le lezioni Non erano ancora iniziate : Tragedia fiorata per pochi minuti a Fermo. Il tetto di un'aula dell' Istituto tecnico Industriale Montani è Crollato questa mattina, poco prima che gli studenti entrassero in classe. L'incidente, ...

Tutto sull’E3 2018 - orario e date conferenze Sony - Microsoft - Bethesda e Non solo : L'E3 2018 è in programma a Los Angeles dal 12 al 14 giugno, ma nei giorni precedenti si terranno le conferenze e i media briefing delle hardware house e dei principali publisher. A meno di un mese di distanza sono già stati svelati i primi dettagli sulle date e sugli orari italiani degli appuntamenti in programma per l'Electronic Entertainment Expo 2018. E3 2018: orari italiani e date conferenze Electronic Arts ha in programma l’EA Play per ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari sconfitta in Spagna. Non è solo questione di gomme… : Il quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio ed il risultato finale non lascia spazio alle interpretazioni: dominio Mercedes, due Frecce d’Argento ai primi due posti e, per la prima volta in questa stagione, la Ferrari fuori dal podio. Questo è quanto emerso nel gara del Montmeló (Spagna) e le motivazioni di questa disfatta “Rossa” sono diverse. Si è fatto un gran parlare della questione ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari sconfitta in Spagna. Non è solo questione di gomme… : Il quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio ed il risultato finale non lascia spazio alle interpretazioni: dominio Mercedes, due Frecce d’Argento ai primi due posti e per la prima volta, in questa stagione, la Ferrari fuori dal podio. Questo è quanto emerso nel gara del Montmeló (Spagna) e le motivazioni di questa disfatta “Rossa” sono diverse. Si è fatto un gran parlare della questione ...

Ferrari - Non solo gomme. E ora è allarme mondiale : nostro inviato a Montmelò , Barcellona, L'anniversario, purtroppo, è stato onorato. Nel migliore dei modi. Che poi è il peggiore per i nostri colori. La Ferrari con Vettel ora insegue Hamilton e la ...

Napoli - Sarri : 'Dispiace aver perso lo scudetto in albergo e Non in campo. Resto solo a certe condizioni' : Il Napoli ritrova il bel gioco, batte la Sampdoria e conquista il proprio record di punti in campionato, diventando contemporaneamente la seconda con più punti nella storia del campionato. Con lo ...

Casting per un importante film ma anche per RAI - SKY e Non solo Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di partecipare a numerosi Casting per produzioni cinematografiche e televisive di vario genere e di diverse case di produzione. Vediamo dunque nei dettagli ognuna delle opportunita', tra cui quella per cantanti offerta da X Factor per la prossima edizione del reality show musicale. Miss Thai Venerdì 18 maggio, a Torino, si terranno i Casting per la sitcom dal titolo Miss Thai. In particolare, la ...

Juve campione d’Italia per la 7° volta di fila : dallo scudetto più sofferto passa una doverosa rivoluzione - Non solo in campo : Adesso c’è anche la matematica. Ma questo campionato la Juventus lo aveva di fatto già conquistato la settimana scorsa, anzi, quella precedente con il tonfo clamoroso del Napoli a Firenze, o forse ancora prima come sostengono i suoi detrattori, durante il big match di San Siro contro l’Inter condizionato dalle scelte di Orsato. Il risultato non cambia. Ha vinto ancora la più forte, ovvero la Juve: il risultato all’Olimpico contro la Roma ...

Governo - Salvini : 'Un nome solo per il premier - Non ci portiamo squadra...' : 'No ... e che facciamo, portiamo una squadra di calcio?': così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se M5s e Lega porteranno un nome o una rosa di nomi per il premier. Si lavora ...

Governo - Salvini : "Un nome solo per il premier - Non ci portiamo squadra..." : "No ... e che facciamo, portiamo una squadra di calcio?": così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se M5s e Lega porteranno un nome o una rosa di nomi per il premier. Si lavora su tutto, sabato domenica, giorno e notte, e poi vediamo di arrivarne a una". Salvini, al termine di un incontro con Luigi Di Maio, ha risposto alle domande dei giornalisti. Sergio Mattarella lo chiamerete? ...