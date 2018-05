' Noi | robot' | vince la torta al testo ' digitale' della Mameli di Deruta

Il robot umaNoide di Toyota che non sbaglia un canestro : Nel basket come in altri sport, non si esita a definire come una macchina da punti un giocatore in grado di stracciare da solo gli avversari con le sue prestazioni. Il cestista messo a confronto in questi giorni da Toyota con i malcapitati professionisti dell’Alvark Tokyo (squadra di basket giapponese sponsorizzata dalla stessa Toyota) è però effettivamente una macchina, un robot: si chiama Cue ed è stato progettato dagli ingegneri del ...