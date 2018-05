Nintendo Classic Mini NES sta per tornare nei negozi il prossimo mese

eurogamer

: Il Nintendo Classic Mini: #NES tornerà nei negozi dal 29 giugno! - NintendoItalia : Il Nintendo Classic Mini: #NES tornerà nei negozi dal 29 giugno! - marcopesenti : Nintendo NES Classic torna nei negozi il 29 Giugno - Eurogamer_it : A giugno #NintendoClassicMiniNES torna nei negozi. -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Nella sua versione originale del 2016, la micro-consoleNES è diventata uno degli oggetti del desiderio di tanti fan e appassionati ma, come saprete, per molti è diventato molto difficile reperire la piccola console con i suoi 30 storici giochi. Tuttavia, se avete perso la possibilità di ritirare il sistema, sarete in grado di farlo tra poco.Come riporta Dualshockers,of America ha annunciato cheNES tornerà neiil29 giugno 2018, dando ai collezionisti e ai fan della vecchia scuolaun'altra possibilità di afferrare l'ambita micro-console quest'estate.Accanto all'annuncio,non ha fornito indicazioni precise sul numero di unità che verranno realizzate (o su quale sarà la distribuzione per i rivenditori), ma la società ha aggiunto cheNES e SNES "dovrebbero essere disponibili fino ...