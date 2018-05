Nelle Filippine c’è un’isola gonfiabile con fenicotteri rosa e unicorni XXL il video

Mostro marino o balena - strano ritrovamento sulla spiaggia Nelle Filippine/ Video - cos’è? : Mostro marino o balena, strano ritrovamento sulla spiaggia nelle Filippine. Video, cos’è? E' venuto alla luce un animale bianco e peloso, forse una balena in decomposizione(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 12:36:00 GMT)

Terremoto : forte scossa Nelle Filippine [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Cardiff - la favola di Etheridge : 'Stavo per tornare Nelle Filippine - ora giocherò in Premier' : "Il mondo del calcio sa essere molto duro, è difficile entrarci e difficile rimanerci dentro - ha detto al Sun - ero a una sola settimana dal tornarmene a casa nelle Filippine". Ma tutto questo non è ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.4 Nelle Filippine : Un terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato nelle Filippine alle 08:19:04 ora italiana ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.4 nelle Filippine sembra essere il primo su Meteo Web.

Un nostro antenato misterioso Nelle Filippine 709mila anni fa? : (Foto: Thomas Ingicco) nelle Filippine sono stati rinvenuti resti di misteriosi ominidi vissuti circa 709mila anni fa, molto prima di quanto si riteneva finora: infatti l’ipotesi della colonizzazione da parte degli ominidi in quest’area terrestre risaliva a soltanto 67mila anni fa. Così, l’orologio deve essere spostato più di 600mila anni prima, nelle Filippine, in particolare nell’isola di Luzon, la più grande ...

L’outfit di Harry Styles Nelle Filippine - icona di stile sul palco del Live On Tour : “Un principe viola” (foto) : Harry Styles nelle Filippine per il Live On Tour 2018: un nuovo particolare outfit scatena l'entusiasmo dei fan in tutto il mondo. Ormai si sa, ad Harry Styles piace stupire con outfit stravaganti e colori sgargianti: basti pensare che durante il recente concerto a Glasgow, in Scozia, il cantante è addirittura salito sul palco indossando il kilt, tipico completo scozzese che fa parte della tradizione del Paese. A Manila, nelle Filippine, ...

Orrore Nelle Filippine : sacerdote ucciso subito dopo la messa : Un prete ambientalista, insomma, che si era schierato contro le grandi corporazioni industriali che operano in quelle zone del mondo. L'uomo che ha sparato, secondo quanto si apprende dalle agenzie, ...

L’Isola di Boracay Nelle Filippine chiusa ai turisti per sei mesi : "Troppo inquinamento" : L’Isola di Boracay, paradiso nelle Filippine, sarà chiusa ai turisti per sei mesi. La decisione è stata presa dal presidente Rodrigo Duterte che ha accusato le attività dell’isola, tra hotel e ristoranti, di non...

Dopo "The Beach" - Nelle Filippine un'isola chiude ai turisti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Terremoto Nelle Filippine - scossa di magnitudo 6.2 : Un Terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato a Mindanao, nelle Filippine. Lo riporta l'Usgs, l'istituto geofisico americano.

Terremoti : scossa magnitudo 5.9 Nelle Filippine : Un terremoto magnitudo 5.9 è stato registrato a 45 km sudest da Tarragona, nelle Filippine, alle 03:53 UTC: lo riporta l’Istituto Geofisico statunitense USGS. L’ipocentro è stato rilevato a una profondità di 64,4 km. L'articolo Terremoti: scossa magnitudo 5.9 nelle Filippine sembra essere il primo su Meteo Web.

Ci sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila - Nelle Filippine : Domenica c’è stato un incendio al Manila Pavilion, un hotel e casino di Manila, la capitale delle Filippine: ci sono almeno tre morti, ma altre due persone sono ancora intrappolate. almeno sei persone sono rimaste intossicate dal fumo, e oltre 300 The post Ci sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila, nelle Filippine appeared first on Il Post.

Maire Tecnimont si aggiudica commessa Nelle Filippine : Teleborsa, - Tecnimont controllata di Maire Tecnimont , si è aggiudicata attraverso la propria affiliata Tecnimont Philippines, un contratto EPC Lump Sum da parte di JG Summit Petrochemical ...