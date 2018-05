Nel contratto M5S-Lega in pensione tre anni prima ma resta il nodo costi

Vertice M5S-Lega : 19 punti Nella bozza del contratto Proteste fuori dal Pirellone : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

Salvini da Di Maio - un’ora a colloquio «Nel contratto di governo anche conflitto di interessi» : Casaleggio: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista: vicini ad un accordo. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino

CONTRATTO LEGA-M5S/ I buchi Nell'acqua di flat tax - reddito di cittadinanza e pensioni : Gli interventi economici annunciati in campagna elettorale da Lega e M5s non sembrano in grado di cambiare in maniera decisiva le sorti del Paese.

Le 10 leggi che Di Maio dovrà inserire Nel contratto di governo per dimostrare di non aver pagato la "resa" di Silvio : È corposa la lista di leggi che Luigi Di Maio dovrà inserire nel contratto da stipulare con Matteo Salvini per dimostrare che l'accusa più pesante piombata sul via libera arrivato da Arcore è infondata. Il sospetto strisciante, dopo più di due mesi di trattative infruttuose tra M5S e Lega, è di aver "ceduto" indirettamente a Silvio Berlusconi per ottenere una "astensione benevola" al nascituro "governo ...

M5s-Lega - Di Maio : “Conflitto d’interessi e anticorruzione Nel contratto? Ci caratterizzano - discuteremo di tutto il programma” : Dopo il via libera di Forza Italia e Silvio Berlusconi, tra M5s e Lega sono partite le trattative per trovare un premier condiviso per il governo, così come per individuare i temi da inserire nel contratto. “Finalmente si sono creati i presupposti per iniziare un tavolo e avviare il progetto del governo del cambiamento, da subito si metteranno al lavoro i tavoli tecnici”, ha rivendicato Luigi Di Maio di fronte ai cronisti, dopo ...

