Nedved | “squadra più motivata per Champions | polemiche hanno aiutato”

(Di lunedì 14 maggio 2018) “È stato difficilissimo quest’anno perché le motivazioni dei giocatori erano soprattutto inLeague e si è visto dalle prestazioni chefatto. In campionato quando vinci da tanti anni è più difficile trovare stimoli, ma poi questecidato uno sprint in più come ha fatto capire Chiellini”. Il vicepresidente della Juventus Pavelcommenta così il settimo scudetto di fila della squadra bianconera. “Il Napoli è stato bravissimo e merita i nostri complimenti, magari dobbiamo anche ringraziarli perché cidato uno stimolo ulteriore –aggiungeai microfoni di ‘Tutti convocati’ su Radio24-. Va fatto però anche un grande applauso alla Juve, che è arrivata in fondo in campionato e ha giocato al massimo le competizioni europee. Noi siamo animali, vogliamo vincere tutte le partite, sappiamo che è impossibile, ...