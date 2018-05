NBA | James Harden contro Klay Thompson | dal liceo al college alla NBA | una rivalità senza

Playoff NBA 2018 - Boston-Cleveland LIVE alle 21.30 : Celtics alla prova James : ... sono tantissime le storie incrociate di questa sfida: appuntamento alle 21:30 su Sky Sport 2 HD. Curiosità • Boston non va in Finale NBA dal 2010, quando per riuscirci superò proprio i Cavs al ...

NBA - James Borrego è il nuovo allenatore degli Charlotte Hornets : Charlotte si affida ad un assistente di Gregg Popovich, ma non sarà Ettore Messina. Il nuovo capo allenatore degli Hornets sarà infatti James Borrego. Il 41enne del New Mexico ha ereditato la panchina ...

NBA - James Borrego è il nuovo allenatore degli Charlotte Hornets : Gli Charlotte Hornets hanno scelto il loro nuovo allenatore, dopo aver risolto il contratto con Steve Clifford al termine di una stagione complicata non solo a livello di risultati, ma soprattutto per ...

LeBron James e i Cleveland Cavaliers - i meglio vestiti in NBA : Dimenticate felpe over, sneakers alla caviglia e dai colori sgargianti, cargo pants, cappellini in testa. Il mondo del basket ha scoperto che con indosso un abito è meglio. A darne prova i giocatori dei Cleveland Cavaliers, che capitanati dal loro leader LeBron James hanno indossato degli abiti made-to-measure firmati da Thom Browne, poche ore prima della partita contro gli Indiana Pacers. Da LeBron James a Jordan Clarkson, incluso ...

NBA - Belinelli non basta ai Sixers. LeBron James piega Toronto : ROMA - Dopo aver sfiorato il colpaccio che avrebbe riaperto i conti della semifinale di Eastern Conference, i Philadelphia 76ers si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano e sotto 3-0 con i ...

NBA - gara-2 a Toronto : abbiamo visto la "Gioconda" di LeBron James? : Il suo quoziente di intelligenza cestistica è di un altro mondo", l'interessantissima analisi del giocatore montenegrino. Il focus di Basket Room: "King James o Re Mida?" Guarda tutti i video C.J. ...

NBA 2018 : strepitoso LeBron James - Cleveland passa ancora a Toronto. 2-0 Boston su Philadelphia : L’incubo Cleveland è tornato per Toronto. I Cavaliers, dopo aver vinto gara-1, hanno nuovamente espugnato l’Air Canada Centre, mettendo con le spalle al muro la testa di serie numero uno della Eastern Conference, ora sotto 0-2 e con il fattore campo decisamente a sfavore. Il successo in gara-2 dei Cavs è stato frutto di un’altra strepitosa prova di LeBron James, che ha sfiorato la tripla doppia chiudendo con 43 punti, 8 ...

NBA - il Liverpool vola in Champions League - il 'proprietario' LeBron James ci guadagna : I suoi Cleveland Cavaliers " seppur a fatica " continuano a vincere e ad avanzare nei playoff NBA, avendo anche strappato il fattore campo ai Toronto Raptors con la vittoria in gara-1 della semifinale ...

NBA - LeBron James : "Dovevo fare meglio. Compagni perfetti" : ROMA - meglio non potevano cominciare le semifinali di Eastern Conference dei Cleveland Cavaliers che in gara uno hanno sbancato Toronto 113-112 dopo un tempo supplementare. Merito di questo colpaccio ...

NBA Playoff 2018 : LeBron James trascina Cleveland al secondo turno - facile vittoria per gli Houston Rockets su Utah : Un’altra prestazione da Choosen One, per portare avanti i suoi Cleveland Cavaliers. È LeBron James il grande protagonista della giornata odierna dei Playoff NBA 2018: 45 punti, 9 rimbalzi e 7 assist nel fondamentale successo contro gli Indiana Pacers nella decisiva gara 7, che ha dato ai campioni NBA del 2016 l’accesso alle semifinali della Eastern Conference. Dopo una serie molto difficile, la formazione dell’Ohio si è imposta ...

NBA 25/04 : James regala il vantaggio ai Cavs - vincono Raptors - Thunder - Rockets : I fuoriclasse si vedono proprio da questo, sono giocatori capaci di arrivare al canestro che può valere la vittoria con tre tentativi da oltre l’arco, tutti sbagliati, e poi mettere a segno quello decisivo. Così ha fatto nella notte LeBron James, capace di scrivere un’altra pagina di una carriera già stellare. Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 98-95 (3-2) Non è tanto la ventunesima partita da oltre 40 punti, secondo di tutti i tempi alle spalle ...

Basket - playoff NBA : Houston vola in semifinale - James porta avanti Cleveland : NEW YORK - Houston conquista la semifinale nella Western Conference e aspetta la vincente della serie che gli Oklahoma City Thunder hanno riaperto con Utah Jazz, mentre Cleveland e Toronto si ...

NBA Playoff 2018 : LeBron James show! Cleveland va sul 3-2. Houston chiude sul 4-1. Vittorie di Toronto e Oklahoma : Semplicemente LeBron James. Il nativo di Akron porta da solo sul 3-2 la sua Cleveland nella serie contro Indiana, dopo il 98-95 di gara-5. I Cavs ringraziano il loro leader che segna 44 punti e soprattutto decide la partita con due giocate nel finale da leggenda: prima la stoppata a tre secondi dalla fine su Oladipo e dopo il timeout ecco la tripla della vittoria sulla sirena che fa impazzire la Quicken Loans Arena. Cleveland riesce a tornare ...