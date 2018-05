NBA | Boston massacra Cleveland in gara-1 | ' È solo l' inizio | siamo una squadra diversa'

NBA 2018 : Boston si prende gara-1 della finale di Conference! Cleveland annichilita 108-83 : Le finali di Conference si sono aperte con il successo dei Boston Celtics sui Cleveland Cavaliers per 108-83. Non c’è stata storia in gara-1: i verdi hanno sfoderato una grandissima prestazione, sin dall’avvio (+21 nel primo quarto) prendendosi il primo punto della serie di finale ad Est. Sugli scudi Jaylen Brown, con 23 punti e 8 rimbalzi, e Marcus Morris, autore di 21 con 10. Fondamentale anche il contributo di Al Horford con 20 ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Cleveland LIVE alle 21.30 : Celtics alla prova James : ... sono tantissime le storie incrociate di questa sfida: appuntamento alle 21:30 su Sky Sport 2 HD. Curiosità • Boston non va in Finale NBA dal 2010, quando per riuscirci superò proprio i Cavs al ...

NBA - Boston-Cleveland al via - Marcus Morris : 'Ci penso io a marcare LeBron' : ... , nessuno può pensare di farcela da solo contro di lui: "Non è una questione che puoi risolvere marcando LeBron con questo o quel giocatore: è pur sempre il più forte del mondo. Il mio obiettivo ...

Boston Cleveland/ Streaming video e diretta tv : orario della partita (NBA playoff - finali Est gara-1) : diretta Boston Cleveland, Streaming video e tv: al TD Banknorth Garden va in scena gara-1 delle finali della Eastern Conference nei playoff NBA. LeBron James verso un'altra finale?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:40:00 GMT)

NBA 2018 : Boston batte Philadelphia in gara-5 e chiude la serie. Ora la sfida con Cleveland : I Boston Celtics si sono qualificati alla loro seconda finale consecutiva della Eastern Conference. L’avversaria sarà lo stesso dello scorso anno, i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Nella notte i verdi hanno battuto Philadelphia per 114-112 in gara-5, chiudendo quindi la serie sul 4-1. Il successo decisivo è arrivato in volata. I 76ers hanno venduto cara la pelle e tutto si è risolto a 2.4″ dalla fine, quando Marcus Smart ha ...

Basket - playoff NBA Cleveland in finale a Est - Philadelphia batte Boston : NEW YORK - Sono i Cleveland Cavaliers i primi finalisti di Conference. I vice-campioni in carica non lasciano scampo ai Raptors, si impongono 128-93 e vincono gara 4 chiudendo la serie con un ...