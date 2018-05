Nazionale | Roberto Mancini ha firmato | è il nuovo ct dell' Italia

Nazionale - ROBERTO MANCINI HA FIRMATO/ E' il nuovo ct dell'Italia - domani alle 12 presentazione ufficiale : ufficiale : ROBERTO MANCINI nuovo CT della NAZIONALE . E' arrivata la firma sul contratto, guiderà l'Italia in panchina fino al 2020. Martedì conferenza stampa di presentazione (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:08:00 GMT)

ITALIA - UFFICIALE : ROBERTO MANCINI RESCINDE CON LO ZENIT SAN PIETROBURGO/ Nazionale sempre più vicina : ITALIA , ROBERTO MANCINI prossimo ct della Nazionale . UFFICIALE la rescissione con lo ZENIT di San PIETROBURGO per l'ex allenatore di Inter e Manchester City: azzurri più vicini(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:22:00 GMT)

Nazionale - Roberto Mancini nuovo ct. Via libera dalla Russia : ROMA - Che Roberto Mancini fosse la prima scelta non era un segreto, adesso è caduto l'ultimo ostacolo. Il via libera per il successore di Gian Piero Ventura, dopo l'intermezzo programmato di Luigi Di ...