Nazionale | Mancini atterrato a Roma ' Felice di essere qui'

Roberto Mancini lascia la Zenit destinazione Nazionale : Auguri a Roberto Mancini. Dopo avere lasciato lo Zenit, l’ex Inter è pronto a sedersi sulla panchina della Nazionale. “Vorrei ringraziare

Quella volta in cui Mancini disse : “No agli oriundi in Nazionale” : "La nazionale italiana deve essere italiana”. Chissà se Roberto Mancini ha cambiato idea ora che è ad un passo dal diventare il commissario tecnico dell’Italia. Era il 2015, su Quella panchina c’era Antonio Conte che, come era già avvenuto in passato, aveva scelto di convocare due oriundi, nello specifico Eder e Vazquez. “Penso che un giocatore italiano meriti di giocare in nazionale, mentre chi ...

E' ufficiale il divorzio Mancini-Zenit - ora la Nazionale : Roma, 13 mag. , askanews, Roberto Mancini e lo Zenit di San Pietroburgo si separano ufficialmente. La notizia è stata ufficializzata sul sito internet del club russo con il quale il tecnico jesino ...

Nazionale - Allegri : “Mancini ha fatto bene ovunque” : “Mancini ha fatto bene in Italia e fuori, ma l’allenatore della Nazionale da solo non può risolvere tutti i problemi”. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così la scelta del nuovo commissario tecnico dell’Italia. “Il problema non è la Nazionale – sostiene il bianconero – ma che dietro devono trovare delle soluzioni per far si che il mondo del calcio torni quello di una volta. Ci ...

Nazionale - Roberto Mancini nuovo ct. Via libera dalla Russia : ROMA - Che Roberto Mancini fosse la prima scelta non era un segreto, adesso è caduto l'ultimo ostacolo. Il via libera per il successore di Gian Piero Ventura, dopo l'intermezzo programmato di Luigi Di ...

Roberto Mancini ct della Nazionale : ecco quanto guadagnerà - il 'ruolo' di Pirlo Video : In carriera l’azzurro non gli ha regalato tante soddisfazioni. Da ct Roberto Mancini provera' a regalarsi emozioni e gioie che da calciatore ha vissuto in poche occasioni con la maglia della nazionale. L’ex allenatore di Inter e Manchester City ha raggiunto l’accordo con lo Zenit San Pietroburgo [Video] alla presenza della compagna e avvocato Silvia Fortini. Lo jesino ha rinunciato al robusto ingaggio da 13,2 milioni di euro per guidare l’Italia ...

Mancini si libera dallo Zenit : ecco a quanto rinuncia per la Nazionale : PIRLO NELLO STAFF - Non solo il contratto, nell'incontro con Fabbricini e Costacurta si parlerà anche dello staff di Mancini, nel quale potrebbe entrare il campione del Mondo nel 2006 Andrea Pirlo . ...

Roberto Mancini - via libera dallo Zenit : sarà il prossimo c.t. della Nazionale : Secondo quanto riporta corriere.it, Roberto Mancini e lo Zenit San Pietroburgo avrebbero trovato l'accordo per svincolare a fine stagione l'allenatore italiano. Mancini darà le dimissioni, lasciando ...